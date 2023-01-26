الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. سيول عارمة في روضة التنهات بالرياض
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شاهد.. سيول عارمة في روضة التنهات بالرياض

شاهد.. سيول عارمة في روضة التنهات بالرياض

شاهد.. سيول عارمة في روضة التنهات بالرياض
٠٨:٣٨:٢٠ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في روضة التنهات شمال شرق الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.

ووثق المقطع، سيول عارمة في روضة التنهات، بعد حالة مطرية غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

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تنبيه متقدم.. توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول في الشرقية تستمر حتى هذا الموعد

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