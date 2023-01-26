الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الشؤون الإسلامية تختتم دورة علمية في مجالات الدعوة لـ5000 طالب من 140 دولة
شاهد.. سيول عارمة في روضة التنهات بالرياض
الجلد والسجن المشدد.. أحكام يواجهها متظاهرون في إيران
الغذاء والدواء: 3 نصائح عند شراء المنتجات الغذائية
هل ارتجاع المريء يسبب السرطان؟ استشاري يجيب
دولة أوروبية ترغب في دعم أوكرانيا بـ”سلاح محظور”

الرئيسية

 /

محليات

 /

الشؤون الإسلامية تختتم دورة علمية في مجالات الدعوة لـ5000 طالب من 140 دولة

الشؤون الإسلامية تختتم دورة علمية في مجالات الدعوة لـ5000 طالب من 140 دولة

الشؤون الإسلامية تختتم دورة علمية في مجالات الدعوة لـ5000 طالب من 140 دولة
٠٨:٣٩:٤٩ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

اختتمت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، برنامج الدورات العلمية الموجهة لطلاب المنح.

5000 طالب

وقد نظم الدورات معهد الأئمة والخطباء في مقر الجامعة، وشارك فيها أكثر من 5000 طالب من طلاب المنح الدراسية من 140 دولة حول العالم على مدى ثلاثة أيام قدمها نخبة من العلماء والدعاة والمختصين في مجالات الدعوة والأمن الفكري .

منهج الوسطية والاعتدال

وتناولت هذه الدورات شرح منهج الوسطية والاعتدال، وبيان أنه هو المنهج الحقيقي، كما تضمن مهارة التعامل مع أصحاب العقائد المخالفة والمناهج الحزبية، واستثمار التقنية في الدعوة إلى الله، واستعراض جهود المملكة في تعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.

رسالة المملكة

من جانبه أكد المدير العام لمعهد الأئمة والخطباء المكلف الشيخ عيسى كاملي أن هذا البرنامج يعكس رسالة المملكة الحقيقية في نشر الوسطية والاعتدال والجهود التي تبذلها في خدمة الإسلام والمسلمين.

بدوره، أكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حسن يحيى العواجي أن هذه الدورات تعكس الرسالة الحقيقية للمملكة انطلاقا من الوسطية والاعتدال .

اقرأ أيضًا:

وزير الشؤون الإسلامية: هؤلاء الدعاة لن يعتلوا المنابر مجددًا

يُذكر أن تنظيم هذه الدورات والبرامج من قبل وزارة الشؤون الإسلامية يأتي في إطار تفعيل الشراكات مع القطاعات المختلفة ومن ضمنها الجامعات لتأهيل الطلاب وتزويدهم بكل ما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الدعوة الشؤون الإسلامية طلاب المنح الدراسية

مواد ذات صلة

المزيد
الشرطة البريطانية تنشر صورة لقاتل ناهد المانع

الشرطة البريطانية تنشر صورة لقاتل ناهد المانع

٠٢:٣٠ م، الخميس، ٠٣ يوليو ٢٠١٤
«مدني جازان»: وفاة امرأة وإصابة رجل وابنه إثر سقوط مقذوف حوثي على منزل

«مدني جازان»: وفاة امرأة وإصابة رجل وابنه إثر سقوط مقذوف حوثي على منزل

١١:٢٤ ص، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٦
الشيخ البريك: 50 شكوى ضد صحيفة الوطن لم يبت فيها حتى الآن!

الشيخ البريك: 50 شكوى ضد صحيفة الوطن لم يبت فيها حتى الآن!

٠٦:٣٤ م، الثلاثاء، ٠٤ يناير ٢٠١١
الدوريات الأمنية في السليل تطيح بمسلحين سلبوا عامل محطة (صور)‬

الدوريات الأمنية في السليل تطيح بمسلحين سلبوا عامل محطة (صور)‬

٠٢:٣٥ ص، الأثنين، ٠٢ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *