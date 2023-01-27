“حصاد الأسبوع الاقتصادي”.. فرص بملتقى الاستثمار البلدي ومنتدى مستقبل العقار

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دشنت النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” العديد من الفرص الاستثمارية، أسهمت في تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص والإسهام في تحسين جودة الحياة والاستدامة المالية.

ومن ناحية أخرى، تطرق منتدى مستقبل العقار لجهود التحول الرقمي في منظومة العقار في المملكة، ومدى تأثيرها وإسهامها في تطور قطاع العقار.

37 ألف فرصة استثمارية

قال وزير الشؤون البلدية والإسكان، إن هناك 5 وجهات حكومية بدأت الآن في جرد أصولها وهناك 60 ألف مستثمر دخلوا للموقع ونتعلم منهم التحديات.

وأضاف خلال كلمته في منتدى “الاستثمار البلدي”، أنه تم طرح 37 ألف فرصة استثمارية بقيمة 7 مليارات ريال وهناك ألف فرصة تأجير مؤقت. استثمارات بـ60 مليار ريال أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وجود 22 فرصة استثمارية حاليًا، من أبرزها تجهيز 4 مطارات إقليمية لطرحها على القطاع الخاص. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعتمد في مضمونها على تأسيس ناقل وطني يعوّل عليه في تنمية القطاع وزيادة العوائد المالية

مع تنوع الفرص الاستثمارية. وتتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال، ولتنفيذ هذه الاستثمارات يجب الاستفادة من مصادر التمويل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين نمو الأعمال.

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بينها “الأراضي والشقق والفلل”.. قيمة 10 صفقات عقارية في 2022

اتفاقات بـ10 مليارات ريال

شهد منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، الذي ينعقد في مدينة الرياض، توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال.

ومن بين الاتفاقيات الموقعة توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة التعاون وشركة آيرباص.

أهم القضايا التي يناقشها المنتدى

ويتناول المنتدى الذي أقيم في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023، عدد من القضايا، منها:

1 – الابتكار والحلول والتطبيقات الذكية والتكنولوجيا العقارية والواقع الافتراضي.

2 – أثر المنصات والتطبيقات التقنية العقارية في جميع مجالات العقار والثورة الصناعية الرابعة والطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك من خلال جلسات متعددة يشارك فيها خبراء في قطاع التكنولوجيا من داخل وخارج المملكة.

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نظام استئجار الدولة للعقار

كشف نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة بن عبدالعزيز العسكر أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخل حيز التنفيذ 2 فبراير 2023.

واستعرض العسكر أبرز ملامح النظام، الذي أجاز للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية، إضافة إلى منح مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، وإلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافةً إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.

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صفقات عقارية من جهة أخرى، كشف تقرير لوزارة العدل عن قيمة 10 أنواع صفقات عقارية في مناطق المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية 24.557.768.437 مليار ريال، والصفقات التجارية 21.506.201.989 مليار ريال. وبحسب التقرير، تمثل إجمالي قيمة صفقات الشقق 6.849.440.308 مليارات، والأراضي الزراعية 2.149.133.181 مليار ريال، ونوع مرفق 108.339.962 ملايين ريال، والبيوت 98.064.319 مليون ريال.

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خطة الاقتراض السنوية لـ 2023،

وعلى صعيد آخر، اعتمد محمد الجدعان، وزير المالية، خطة الاقتراض السنوية لـ 2023، بعد تصديق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال، حسب “الاقتصادية”.

كما تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ 2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.

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