هل ارتجاع المريء يسبب السرطان؟ استشاري يجيب

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أن ارتجاع المريء نادراً ما يسبب مرض السرطان.

جاء ذلك في تغريدة، للدكتور الذيابي عبر حسابه في “تويتر”، ردا على سؤال “هل ارتجاع المريء يسبب السرطان؟”.

علاقة ارتجاع المريء بالسرطان

وأجاب الذيابي بقوله: “إن تسبب ارتجاع المريء للسرطان، أمر نادر”، مضيفا “مع الارتجاع المزمن الغير متحكم فيه بالأدوية تتغير بطانة أسفل المريء إلى نسيج ما قبل سرطاني، هذا التغير نادرًا قد يتطور إلى سرطان”.

وفي تغريدة أخرى، حذر د. عبدالله الذيابي من خطورة القلق والتوتر وأثرها في حدوث الارتجاع، حيث قال ” صحيح، التوتر والقلق يسبب أعراض الارتجاع”.

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نصيحة لمرضى ارتجاع المريء

وفي وقت سابق، وجه د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، نصيحة مهمة لمرضى ارتجاع المريء.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يُنصح بإيقاف أدوية الحموضة (فقط مضادات البروتون) مدة 2-4 أسابيع قبل منظار الجهاز الهضمي العلوي لتشخيص ارتجاع المريء”.

ويؤكد أطباء الأطفال على أهمية مراقبة الأطفال، لاسيما بعض الأعراض لارتجاع المريء ومنها السعال وفقدان الوزن، والتي تؤثر على صحة الطفل.

أعراض يجب مراقتبها لدى الأطفال

1- السعال بقوة ووجود حشرجة

2- فقدان الوزن

3- المغص المستمر

4- اضطرابات في النوم

5- التهابات متكررة في الأذن

6- البكاء المتواصل نتيجة ألم

7- التقيؤ بعد الرضاعة

8- يبدو وهو يمضغ طوال الوقت

9- عدم الشعور بالراحة عند الاستلقاء

وعند ظهور أي من هذه الأعراض أو اجتماع بعضها، يجب التوجه فورا لاستشارة الطبيب،واتباع تعليماته بشكل صارم، وهناك بروتوكولات متعارف عليها لعلاج هذه الحالات، حسب الموقع المتخصص.

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