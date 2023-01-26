دولة أوروبية ترغب في دعم أوكرانيا بـ”سلاح محظور”

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اقترحت دولة أوروبية إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لاعتقادها بأن هذا النوع من الأسلحة المثيرة للجدل يمكن أن تساعد القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، وفق ما أفاد مسؤول.

إذن من ألمانيا

وقال المسؤول الأوروبي الذي لم يرغب في الكشف عن هويته واسم دولته، إن حكومته وافقت على الشحنة وكانت تعمل للحصول على إذن من ألمانيا التي شاركت في إنتاج هذه الذخائر.

وتحظر معاهدة أممية تدعمها معظم الدول الغربية استخدام ونقل القنابل العنقودية التي تنثر عددا كبيرا من القنابل الصغيرة المتفجرة وغالبا ما تشكل تهديدا لفترة طويلة حتى بعد انتهاء النزاعات.

ذخائر عنقودية

لكن المسؤول الأوروبي اعتبر أن الذخائر العنقودية أصبحت أكثر تقدما والغرب بحاجة إلى أن يكون “في موقع متقدم” لدعم أوكرانيا.

وأضاف خلال زيارة الى واشنطن “الأوكرانيون يطلبونها.. إنها أسلحة مشروعة.. الأضرار الجانبية لم تعد كبيرة كما في السابق. لقد كانت كبيرة للغاية في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، والآن يمكن التحكم فيها بشكل كبير”.

الهدف كسب الحرب

وأكد أن “أوكرانيا بحاجة إلى كسب الحرب. هذا هو الهدف”، مشيرا الى أن “الروس يستخدمون أسلحة من كل الأنواع أكثر ترويعا بمئة مرة من الذخائر العنقودية”، فيما أقر المسؤول بحاجة ألمانيا لبعض الوقت لاتخاذ القرار.

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