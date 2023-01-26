الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
دولة أوروبية ترغب في دعم أوكرانيا بـ”سلاح محظور”
حساب المواطن: 4 خطوات لتقديم اعتراض على حالة “غير مؤهل”
الجوازات توضح طريقة وشروط إصدار هوية مقيم لأول مرة
رئيس هيئة الأركان العامة يزور إيطاليا ويلتقي عددًا من المسؤولين
الكويت.. ضربة جديدة لعصابات تهريب المخدرات
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن مشاري

الرئيسية

 /

دولي

 /

دولة أوروبية ترغب في دعم أوكرانيا بـ”سلاح محظور”

دولة أوروبية ترغب في دعم أوكرانيا بـ”سلاح محظور”

دولة أوروبية ترغب في دعم أوكرانيا بـ”سلاح محظور”
٠٨:٠٥:٠٤ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

اقترحت دولة أوروبية إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لاعتقادها بأن هذا النوع من الأسلحة المثيرة للجدل يمكن أن تساعد القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، وفق ما أفاد مسؤول.

إذن من ألمانيا

وقال المسؤول الأوروبي الذي لم يرغب في الكشف عن هويته واسم دولته، إن حكومته وافقت على الشحنة وكانت تعمل للحصول على إذن من ألمانيا التي شاركت في إنتاج هذه الذخائر.

قنابل عنقودية - رويترز

وتحظر معاهدة أممية تدعمها معظم الدول الغربية استخدام ونقل القنابل العنقودية التي تنثر عددا كبيرا من القنابل الصغيرة المتفجرة وغالبا ما تشكل تهديدا لفترة طويلة حتى بعد انتهاء النزاعات.

ذخائر عنقودية

لكن المسؤول الأوروبي اعتبر أن الذخائر العنقودية أصبحت أكثر تقدما والغرب بحاجة إلى أن يكون “في موقع متقدم” لدعم أوكرانيا.

وأضاف خلال زيارة الى واشنطن “الأوكرانيون يطلبونها.. إنها أسلحة مشروعة.. الأضرار الجانبية لم تعد كبيرة كما في السابق. لقد كانت كبيرة للغاية في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، والآن يمكن التحكم فيها بشكل كبير”.

الهدف كسب الحرب

وأكد أن “أوكرانيا بحاجة إلى كسب الحرب. هذا هو الهدف”، مشيرا الى أن “الروس يستخدمون أسلحة من كل الأنواع أكثر ترويعا بمئة مرة من الذخائر العنقودية”، فيما أقر المسؤول بحاجة ألمانيا لبعض الوقت لاتخاذ القرار.

اقرأ أيضًا:

حالة تأهب قصوى.. هجوم صاروخي روسي واسع النطاق على أوكرانيا

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية سلاح محظور كييف

مواد ذات صلة

المزيد
الجيش الحر يقصف ثكنات القصر الجمهوري (فيديو)

الجيش الحر يقصف ثكنات القصر الجمهوري (فيديو)

٠٧:٥٦ م، الأربعاء، ١٨ يوليو ٢٠١٢
مصادر.. دعوى فساد في تونس ضد د. محمد الهاشمي مالك قناة المستقلة

مصادر.. دعوى فساد في تونس ضد د. محمد الهاشمي مالك قناة المستقلة

٠٨:٤٠ م، الخميس، ٠٣ نوفمبر ٢٠١١
أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة الأوكرانية

أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة الأوكرانية

٠٣:٢١ م، الثلاثاء، ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
إيطاليا.. آلاف السكان بلا مأوى بعد الزلزال المدمر

إيطاليا.. آلاف السكان بلا مأوى بعد الزلزال المدمر

٠٤:٤٨ م، الأثنين، ٣١ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *