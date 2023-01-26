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الغذاء والدواء: 3 نصائح عند شراء المنتجات الغذائية
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الغذاء والدواء: 3 نصائح عند شراء المنتجات الغذائية

الغذاء والدواء: 3 نصائح عند شراء المنتجات الغذائية

الغذاء والدواء: 3 نصائح عند شراء المنتجات الغذائية
٠٨:٠٧:٢٤ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت هيئة الغذاء والدواء، بضرورة اتباع عدة نصائح أثناء تسوقك للمنتجات الغذائية تجنب شراء المنتجات المنتفخة أو المثقوبة أو الصدئة أو المفتوحة.

تاريخ الصلاحية والتغليف

ولفتت الهيئة إلى 3 نصائح عند شراء المنتجات الغذائية، وهي:

1- تجنب شراء الأطعمة المجمدة إذا كان التغليف تالفا أو ممزقا

2- تجنب شراء المنتجات المنتفخة أو المثقوبة أو الصدئة أو المفتوحة

3- تأكد من تاريخ صلاحية المنتجات

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حملة المتسوق الذكي

وفي السياق ذاته، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في محافظة جدة، اليوم الخميس، حملة “المتسوق الذكي”، للتعريف بسلامة الأغذية واختيار المنتجات الصحية.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والأطفال خصوصًا بالغذاء الصحي وسلامته، والتعريف بالطرق الصحيحة في اختيار المنتجات، وتوعيتهم حول التسوق الآمن، إضافةً إلى توضيح بعض الادعاءات التغذوية.

تجوب مدن المملكة

وتركز الحملة التي ستجوب عددًا من مدن المملكة حتى 11 مارس المقبل -بمشيئة الله-، على مواضيع سلامة الغذاء، والغذاء الصحي، وأهميّة الوجبات الغذائية الصحية خلال اليوم، والسعرات الحرارية، وإرشادات التعامل مع البطاقة الغذائية.

وتعد مرحلة التسوق من المراحل المهمة في السلامة الغذائية، التي يقصد بها خلو الأغذية من جميع عوامل التلوث التي تحولها إلى أغذية ضارة بصحة المستهلك، ومن أجل ذلك يتعين اتباع مجموعة من القواعد لتفادي التسممات بهدف الوصول إلى تغدية صحية وسليمة.

ودعت “الغذاء والدواء” الراغبين بالاطلاع على المعلومات حول حملة المتسوق الذكي متابعة الحسابات الرسمية للهيئة العامة للغذاء والدواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو زيارة الأجنحة التفاعلية المقامة بالتزامن مع الحملة وذلك في مدنية جدة (بنده العرب مول بتاريخ 26-28 يناير)، وتبوك (بنده حي العزيزية بتاريخ 2-4 فبراير) والرياض (بنده الرياض غاليري بتاريخ 2-4 مارس)، والدمام (بنده الظهران مول بتاريخ 9-11 مارس)

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