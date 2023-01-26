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رئيس هيئة الأركان العامة يزور إيطاليا ويلتقي عددًا من المسؤولين

رئيس هيئة الأركان العامة يزور إيطاليا ويلتقي عددًا من المسؤولين

رئيس هيئة الأركان العامة يزور إيطاليا ويلتقي عددًا من المسؤولين
٠٧:٢٠:٠٢ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، جمهورية إيطاليا في زيارة رسمية تستمر عدة أيام يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الإيطاليين.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار تشامبينو العسكري في روما، رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الفريق الأول جوزيبي كافو دراجونيه.

والتقى رئيس هيئة الأركان العامة، وزير الدفاع الإيطالي الوجيه جويدو كروزيتو, وبحثا خلال اللقاء التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره.

وزار معاليه، مقر هيئة أركان الدفاع الإيطالية، والتقى رئيسها الفريق الأول جوزيبي كافو دراجونيه, وتبادلا خلال اللقاء وجهات النظر، وبحثا عدد من مجالات التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب.

بعد ذلك، اجتمع الفريق الرويلي بالأمين العام للدفاع مدير التسليح القومي الإيطالي الفريق لوتشانو بورتولانو, وبحثا خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ثم التقى رئيس هيئة الأركان العامة، قائد مقر العمليات المشتركة الإيطالي الفريق فرانشسكو باولو فيليولو, وبحثا مجالات التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، وفرص تطويره في مختلف الجوانب.

إلى ذلك، زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي يرافقه رئيس أركان الدفاع الإيطالي، والأمين العام مدير التسليح القومي الإيطالي، مقر صناعات الدفاع الإيطالية، وقام بجولة شملت شركة فانكنتيري لصناعة السفن، وشركة اليترونيكا المتخصصة بالحرب الإلكترونية.

كما تم زيارة شركة ليوناردو المتخصصة في عدد من المجالات الدفاعية، وشركة إم بي دي إيه، واطلع على مرافق وأقسام الشركات، واستمع لإيجاز عن منتجاتها الدفاعية والعسكرية.

حضر اللقاءات، الوفد المرافق لمعاليه والملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في إيطاليا العميد المهندس الركن عبدالهادي العمري.

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اخبار السعودية السعودية ايطاليا رئيس هيئة الأركان

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