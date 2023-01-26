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المملكة تستنكر اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين
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المملكة تستنكر اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين

المملكة تستنكر اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين

المملكة تستنكر اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين
٠٧:٠٧:٤٥ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة  الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

انتهاكات خطيرة للقانون الدولي

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الصهيوينة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم الخميس ، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في العدوان المستمر على مدينة جنين إلى 9 شهداء بينهم سيدة فلسطينية.

الاحتلال يحاصر مستشفى جنين الحكومي

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن قوات الاحتلال تمنع الأطقم الطبية من الوصول للمناطق المحاصرة لإنقاذ حياة الجرحى، لافتةً أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى جنين الحكومي وتطلق القنابل المسيلة للدموع تجاهه.

الاحتلال يُطلق الرصاص وقنابل الغاز

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

إصابة العشرات بالرصاص والاختناق

وأصيب أكثر من 16 شابًا برصاص الاحتلال، نقلوا إلى مستشفيات جنين الحكومي، وابن سينا، بينهم طفل، وتركزت الإصابات في الصدر، والكتف، والبطن، والقدم، كما هدمت قوات الاحتلال نادي مخيم جنين بالكامل.

وكان عشرات المرضى في مستشفى جنين الحكومي، بينهم أطفال، أصيبوا بالاختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المستشفى، حيث أفادت وزارة الصحة، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي، ما أدى لإصابة عشرات المرضى بالاختناق.

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