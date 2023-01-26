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الجوازات توضح طريقة وشروط إصدار هوية مقيم لأول مرة

الجوازات توضح طريقة وشروط إصدار هوية مقيم لأول مرة

الجوازات توضح طريقة وشروط إصدار هوية مقيم لأول مرة
٠٧:٢٤:٤٠ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، من خلال حساب العناية بالمستفيدين، طريقة وشروط إصدار هوية مقيم للمرة الأولى، وذلك ردا على سؤال أحد المستفيدين.

ضرورة وجود فحص طبي

وقالت “الجوازات”: يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء.

غرامة 500 ريال

وأفادت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوما من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال.

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قرارات الغرامة والترحيل

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 17156 قراراً إدارياً خلال شهر جمادى الآخرة 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

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