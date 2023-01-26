الكويت.. ضربة جديدة لعصابات تهريب المخدرات

تواصل- فريق التحرير:

واصلت وزارة الداخلية الكويتية توجيه الضربات إلى تجار وعصابات المخدرات، التي تحاول إغراق البلاد بالمواد المخدرة.

واليوم الخميس، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بمختلف المناطق.

المضبوطات

وأضافت صحيفة الجريدة، أن المضبوطين عثر بحوزتهم على 5 كيلو من مادة الحشيش وعدد 15 ألف حبة ليريكا وكيلو كيميكال وعدد 100جرام من الشبو ومبالغ مالية متحصلات البيع.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك من خلال الجهود المستمرة لوزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بتكثيف التحريات الأمنية حول مهربي وتجار المخدرات.

اعتراف المتهمين

وبمواجة المتهمين أقروا واعترفوا بأنها تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

وأكدت الإدارة على استمرار الجهود الأمنية في التصدي لمهربي وتجار المواد المخدرة، وأنه لن تتوقف عن ضبط مروجيها ومهربيها حتى يتم القضاء على هذه الآفة المدمرة.

المخدرات تغرق المحاكم

وتحتل قضايا المخدرات السواد الأعظم من القضايا المنظورة في المحاكم الكويتية.

وحسب صحيفة القبس الكويتية، بلغ عدد القضايا المتصلة بجرائم المخدرات والمنظورة أمام القضاء في البلاد، 1500 قضية سنويا، استنادا الى 15 ألف قضية متصلة بالمخدرات خلال 10 سنوات.

تزايدت مؤخرًا

وكشف مصدر مطلع للصحيفة، أن جرائم الاتجار بالمخدرات التي عرضت أمام محاكم البلاد خلال الـ10 سنوات الماضية بلغت 30% من مجمل القضايا ذات الصلة.

وحسب إحصائيات الصحيفة فإن قضايا المخدارت تزايدت مؤخراً وأحالت النيابة العامة نحو 2000 قضية إلى المحاكم خلال 2022.

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