النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لهذه الجريمة

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قالت النيابة العامة إن الحماية الجزائية تقتضي منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، وصون المصالح المترتبة في هذا الشأن.

بيان النيابة

وأوضحت النيابة في بين شاركته عبر الحساب الرسمي على “تويتر”، أنه يحظر استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة، لأغراض أخرى، خارج إطار أنشطة التصديق، دون موافقة كتابية، أو إلكترونية من صاحبها، وذلك وفق نظام التعاملات الإلكترونية.

السجن والغرامة ومصادرة الأجهزة

وفي حال المخالفة، تكون العقوبات هي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضى به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

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نظام الشركات الجديد

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.