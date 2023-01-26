الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لهذه الجريمة
اقترب من إنهاء دراسته والعودة.. تفاصيل جديدة حول مقتل مبتعث بأمريكا
الحربي: سناب شات من أخطر التطبيقات لاختراق الخصوصية والابتزاز.. 4 خطوات لتفعيل الأمان
حرم أمير الشرقية تُكرم 200 حافظة للقرآن الكريم بالجبيل
تصادم على أحد الطرق في المملكة.. من المخطئ؟ (فيديو)
الذهب يتراجع 0.5% بعد ارتفاع مؤشر الدولار

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لهذه الجريمة

النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لهذه الجريمة

النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لهذه الجريمة
٠٦:٥٠:٢٤ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت النيابة العامة إن الحماية الجزائية تقتضي منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، وصون المصالح المترتبة في هذا الشأن.

بيان النيابة 

وأوضحت النيابة في بين شاركته عبر الحساب الرسمي على “تويتر”، أنه يحظر استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة، لأغراض أخرى، خارج إطار أنشطة التصديق، دون موافقة كتابية، أو إلكترونية من صاحبها، وذلك وفق نظام التعاملات الإلكترونية.

السجن والغرامة ومصادرة الأجهزة

وفي حال المخالفة، تكون العقوبات هي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضى به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

اقرأ أيضا:

النيابة العامة: 5 ملايين ريال عقوبة تسجيل بيانات كاذبة في قوائم الشركات

نظام الشركات الجديد

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الاحتيال في التعاملات الإلكترونية النيابة العامة

مواد ذات صلة

المزيد
البحرين.. إحباط تهريب متفجرات وضبط متهمين على علاقة بإيران

البحرين.. إحباط تهريب متفجرات وضبط متهمين على علاقة بإيران

٠٧:٠٣ م، السبت، ٢٥ يوليو ٢٠١٥
مرسوم ملكي.. تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

مرسوم ملكي.. تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

٠٥:٠١ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
وزير الاتصالات من إندونيسيا: المملكة اتخذت خطوات جريئة لدعم اقتصاديات المستقبل والابتكار

وزير الاتصالات من إندونيسيا: المملكة اتخذت خطوات جريئة لدعم اقتصاديات المستقبل والابتكار

٠٤:٢٨ م، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
انتهاك حقوق العمالة والاتجار بالأشخاص.. خبراء يكشفون الأسباب والعقوبات (فيديو)

انتهاك حقوق العمالة والاتجار بالأشخاص.. خبراء يكشفون الأسباب والعقوبات (فيديو)

٠٥:١٠ م، الجمعة، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *