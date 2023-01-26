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الحربي: سناب شات من أخطر التطبيقات لاختراق الخصوصية والابتزاز.. 4 خطوات لتفعيل الأمان
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الحربي: سناب شات من أخطر التطبيقات لاختراق الخصوصية والابتزاز.. 4 خطوات لتفعيل الأمان

الحربي: سناب شات من أخطر التطبيقات لاختراق الخصوصية والابتزاز.. 4 خطوات لتفعيل الأمان

الحربي: سناب شات من أخطر التطبيقات لاختراق الخصوصية والابتزاز.. 4 خطوات لتفعيل الأمان
٠٦:٢٤:٣٤ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من خطورة تطبيق سناب شات في استهداف بيانات وخصوصية المستخدمين.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن تطبيق سناب من أخطر التطبيقات التي من الممكن أن تستخدم ضدك سواء رجل أو امرأة بخصوص حفظ الصور في الذكريات وأيضاً تبادل الصور الخاصة في الخاص والقروبات”.

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إجراءات لتعزيز خصوصية سناب

وأضاف أن هذه الصور قد تُستخدم في ابتزازك وتهديدك ونشر صور أصدقائك في حال تم سرقة حسابك.

ونصح سالم الحربي، باتباع إجراءات الأمان للوقاية من حالات اختراق حساب سناب شات كالتالي:

– اذهب إلى الإعدادات

– اضغط على الذكريات

– اضغط زر الحفظ

– اختر زر الحفظ ألبوم الكاميرا

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الكلمات الدلالية:
الابتزاز الخصوصية تطبيق سناب شات سالم الحربي سناب شات

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