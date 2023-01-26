الجلد والسجن المشدد.. أحكام يواجهها متظاهرون في إيران

تواصل – فريق التحرير:

حكمت محكمة إيرانية، على فاطمة كرجي، طالبة الماجستير في جامعة سمنان، التي اعتقلتها وزارة المخابرات في 14 أكتوبر الماضي، بالسجن لمدة عام، و74 جلدة، وحظر لمدة عامين من مغادرة البلاد، وحظر الانضمام إلى الأحزاب السياسية.

كفالات باهظة وفصل تعسفي

ويواجه المحتجون الإيرانيون أحكاما مشابهة بالسجن والجلد، فيما أشارت تقارير إلى إصدار كفالات باهظة كأداة لممارسة المزيد من الضغط على المتظاهرين وعائلاتهم، حسب “إيران إنترناشيونال”.

وأفاد المجلس التنسيقي لنقابات للمعلمين أن هيئة المخالفات الإدارية أصدرت أمراً بالفصل لمدة ستة أشهر لمحمود ملكي، مفتش مركز نقابة المعلمين بمحافظة بوشهر.

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اعتقال عمال وصحفيين

وتستمر السلطات الإيرانية في احتجاز 33 صحفيا في إيران منذ بداية الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، فيما أفادت لجنة متابعة أوضاع الموقوفين أنه منذ بداية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، تم استدعاء واعتقال عدد من عمال مصنع أسمنت شمال، في طريق برديس السريع.

الأوضاع الاقتصادية متدنية

وحسب صحف إيرانية، أظهرت الإحصاءات أن التضخم في إيران تجاوز الشهر الماضي 50 %، كما أن التضخم في المواد الغذائية قد تجاوز 70 %.

وبالرغم من تفاقم الوضع الاقتصادي إلا أن ميزانية الحكومة التي قدمتها للبرلمان تظهر أنها لا تملك أي خطة أو سياسة لمعالجة هذه الأزمة في العام المالي الذي سيبدأ بعد شهرين تقريبا .

ومن المتوقع أن تخلق ميزانية العام المقبل تضخما كبيرا في البلاد وستواجه نقصا حادا، ما يعني أن القدرة الشرائية للمواطنين ستتراجع أكثر.

استمرار المظاهرات

من ناحية أخرى، استمرت انتفاضة الإيرانيين، من خلال تنظيم مظاهرات وشعارات من قبل المواطنين في مختلف أحياء طهران ومدن أخرى.

وخرج سكان بلدة إكباتان، في العاصمة طهران، إلى الشارع، وهم يهتفون: “اسمع خامنئي، هذا صوت إكباتان، أيها الضحاك قاتل الأطفال، قبرك جاهز”.