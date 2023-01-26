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تصادم على أحد الطرق في المملكة.. من المخطئ؟ (فيديو)

تصادم على أحد الطرق في المملكة.. من المخطئ؟ (فيديو)

تصادم على أحد الطرق في المملكة.. من المخطئ؟ (فيديو)
٠٦:١٠:٣٤ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق، وقوع حادثة تصادم على أحد الطرق في المملكة.

والغريب في المقطع، أن الطريق كان خالياً ولا يوجد ازدحام مروري أو ما يستدعي الارتباك من قائدي المركبتين أطراف الحادثة.

تفاصيل حادثة التصادم

ووثق المقطع، محاولة انحراف قائد المركبة الأولى إلى اليسار، ليصطدم به قائد المركبة في الخلف.

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وتباينت ردود الأفعال على مسؤولية الخطأ في الحادث، حيث علق البعض بقولهم إن قائد المركبة الأولى، هو المخطئ بسبب الانحراف الخاطئ وتجاوز مسارات الطريق.

وقال أبو عبد الله “إن نسبة الخطأ ٥٠٪ و٥٠٪، لأن الأول لف بالسيارة بدون إشارة وبعشوائية، وقائد المركبة الثانية أو المصور لم يجعل مسافة آمنه بينه وبين السيارة الأمامية وهذا فيه مخالفة مرورية”.

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