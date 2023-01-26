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حرم أمير الشرقية تُكرم 200 حافظة للقرآن الكريم بالجبيل

حرم أمير الشرقية تُكرم 200 حافظة للقرآن الكريم بالجبيل

حرم أمير الشرقية تُكرم 200 حافظة للقرآن الكريم بالجبيل
٠٦:١١:٠٠ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس

كرّمت حرم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي أمس، 200 حافظة للقرآن الكريم من مختلف الأعمار في حفل “رواء الأمة السادس” الذي أقامته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الجبيل، وذلك في مقر مركز الملك عبد الله الحضاري.

حياة حافظة:

وأكدت سموها على نهج الحكومة الرشيدة في خدمة القرآن ورعاية حفظته، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وتضمّن الحفل عدة فقرات حيث عُرِضت فقرة بعنوان رحلة عمر، تناول مراحل حياة حافظة من الطفولة وحتى الكِبر مع القرآن، ثم وقفة تصوّر العالم وقت كورونا وموقِف الجمعية من خلاله، ثمّ قصيدة شعرية.

وشمل التكريم أيضاً المدارس المتصدرة في تخريج الحافظات، والرعاة الداعمين للحفل، وأصحاب العطاء في دعم برامج الجمعية، كما تسلّمت سموها درع تقديري نظير دعمها المستمر للجمعية.

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الكلمات الدلالية:
أمير الشرقية اخبار السعودية الجبيل حفظة القرآن الكريم

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