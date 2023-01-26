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الذهب يتراجع 0.5% بعد ارتفاع مؤشر الدولار

الذهب يتراجع 0.5% بعد ارتفاع مؤشر الدولار

الذهب يتراجع 0.5% بعد ارتفاع مؤشر الدولار
٠٥:٥٧:١٩ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب اليوم، تراجعا، وسط ترقب صدور البيانات الاقتصادية، تدل على توجهات أسعار الفائدة المقبلة، وارتفاع مؤشر الدولار بشكل محدود.

أسعار الذهب اليوم

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1936.97 دولار للأوقية، بحلول الساعة 09:35 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 عند 1949.09 دولار.

بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1937.20 دولار حسب “الاقتصادية”.

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مؤشر الدولار يصعد

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة، 0.1% إلى 101.65، بعد انخفاضه إلى 101.52 في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 101.51.

أسعار الفضة والمعادن

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 23.6137 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.9% إلى 1030.25 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2% إلى 1677.40 دولار.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 31 من يناير الجاري، لإقرار السياسة النقدية، وسط توقعات بأن يبطئ رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقابل 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي.

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