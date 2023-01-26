الأحوال المدنية: 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة تشمل “بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد للمواطن، وشهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة”.

وأوضحت الأحوال المدنية،عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالتفصيل خطوات خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة كالتالي:

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

– الدخول عبر حسابك في أبشر

– اختيار خدماتي

– الأحوال المدنية

– الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

– اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

– تعبئة البيانات المطلوبة

– حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

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وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم تعديل المهنة بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً، ويكون وفقاً للآتي:

ضوابط لتعديل المهنة

– يدون في حقل المهنة “موظف حكومي”، إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية

– يدون في حقل “موظف أهلي”، إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية

– يدون في حقل المهنة “متقاعد” من انتهت خدماته بالتقاعد

– يدون في حقل المهنة “متسبب” لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد

– يكون التعديل من “طالب – طالبة “، إلى “متسبب – ربة منزل” بموجب إقرار بذلك. – يدون في حقل المهنة “تاجر – تاجرة”، من كان يحمل سجلاً تجاريا ساري المفعول.

– يدون في حقل المهنة “رجل أعمال – سيدة أعمال”، من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.

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