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القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بـ 5 مواطنين.. وتكشف العقوبة المنتظرة
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القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بـ 5 مواطنين.. وتكشف العقوبة المنتظرة

القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بـ 5 مواطنين.. وتكشف العقوبة المنتظرة

القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بـ 5 مواطنين.. وتكشف العقوبة المنتظرة
٠٥:٣٥:٣٣ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (27) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في منطقتي الرياض وعسير.

العقوبة المنتظرة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

31 مخالفًا

وأمس ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مخالفًا لنظام البيئة، 29 مواطنًا، ومواطن خليجي، ومقيم من الجنسية اليمنية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومنطقة مكة المكرمة ومنتزه عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

قائد القوات الخاصة

وكان قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، تفقد اليوم الثلاثاء، القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الملك سلمان الملكية، وموقع الجمل الأثري بمدينة سكاكا، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق المسؤولية للمحافظة على البيئة.

ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لمنسوبي القوة تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.

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اخبار السعودية الأمن البيئي السعودية اليوم القوات الخاصة مخالفين لنظام البيئة

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