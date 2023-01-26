أهالي ضحايا مرفأ بيروت يتظاهرون ويدعمون قاضي التحقيق

تواصل – فريق التحرير:

نظم أهالي ضحايا انفجا مرفأ بيروت، اعتصاما، اليوم الخميس، أمام قصر العدل، في العاصمة اللبنانية، دعما لمسار التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي، طارق البيطار.

انضمام نواب واقتحام وزارة العدل

وانضم عدد من النواب اللبنانيين لاحتجاجات الأهالي، ووقعت اشتباكات بين المحتجين وعناصر الأمن، فيما تعرض نواب لاعتداء من مرافقي وزير العدل، حسب “العربية”.

واقتحم عدد من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت مبنى وزارة العدل، وقطع عدد آخر الطريق أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجا على محاولات عرقلة التحقيقات في ملف تفجير المرفأ.

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وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عدداً من النواب توجهوا إلى مكتب وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، للقائه، تزامناً مع وقفة أهالي الضحايا.

ودعت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه اللبنانيين إلى مشاركتها في الاعتصام “دعماً لمسار التحقيق” الذي استأنفه البيطار ، قافزاً فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق.

وندّدت الوكالة بما وصفته بـ”الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة”، محمّلة القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي وسلامته، وكذلك سلامة المستندات الخاصة بالتحقيق.