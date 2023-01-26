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في يناير.. وفاة 160 شخصًا بسبب البرد بأفغانستان منهم 84 في أسبوع
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في يناير.. وفاة 160 شخصًا بسبب البرد بأفغانستان منهم 84 في أسبوع

في يناير.. وفاة 160 شخصًا بسبب البرد بأفغانستان منهم 84 في أسبوع

في يناير.. وفاة 160 شخصًا بسبب البرد بأفغانستان منهم 84 في أسبوع
٠٤:٥٧:٢٨ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الخميس، عن وفاة ما لا يقل عن 160 شخصًا من شدة البرد خلال شهر يناير الجاري.

وفاة حوالي 84 شخصًا في أسبوع

وأوضحت حركة طالبان، أنه خلال أسبوع واحد توفي حوالي 84 شخصًا بسبب موجة البرد القارس.

درجات الحرارة وصلت لـ 33 تحت الصفر

وحسب “فرانس برس”، فقد سجلت ولاية غور وسط البلاد أدنى درجات الحرارة التي وصلت إلى 33 تحت الصفر خلال نهاية الأسبوع.

وكشفت وزارة إدارة الكوارث، وفاة العشرات بسبب موجة البرد القارس، إلى جانب نفق نحو 70 ألف رأس من الماشية.

استمرار موجة البرد القارس

وأكد مدير الأرصاد الجوية محمد نسيم مرادي، أنه يتوقع أن يكون هذا الشتاء هو الأبرد إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة، مع استمرار موجة البرد لمدة أسبوع آخر أو يزيد.

تساقط الثلوج يتسبب في قطع طرق

وأشار إلى أن العاصمة كابول وعدد من الولايات انخفاضًا في درجات الحرارة منذ 10 يناير، حيث تسبب تساقط الثلوج بكثافة في قطع طرق بعدة ولايات في وسط أفغانستان وشمالها.

نفوق الآلاف من رؤوس الماشية

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أن البرد القارس تسبب في نفوق الآلاف من رؤوس الماشية\، مؤكدًا أن فقدان سبل العيش يعرض الأسر الأفغانية لخطر المجاعة.

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