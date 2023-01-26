مشروب البابونج يساعد على النوم في غضون “دقائق” فقط

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إذا كنت تعاني عند الذهاب إلى الفراش كل يوم، جرب مشروب البابونج للحصول على النوم في غضون دقائق فقط.

قال جيس بلوم، مدرب التغذية: “غالبًا ما يستخدم شاي البابونج كعلاج طبيعي للأرق ومشاكل النوم الأخرى. له تأثير طبيعي ومهدئ يمكن أن يساعد في استرخاء العضلات وتقليل القلق، مما قد يجعل من السهل النوم”.

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فوائد شاي البابونج

وتشير الدراسات إلى أن شاي البابونج قد يساعد في تحسين نوعية النوم ومدته.

و”وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين شربوا شاي البابونج لمدة أسبوعين أفادوا بأنهم ينامون بشكل أسرع مع نوعية نوم أفضل من أولئك الذين لم يشربوا الشاي”، بحسب بلوم.

وفقًا للباحث والكيميائي الدكتور تيم بوند من الفريق الاستشاري للشاي، فإن كوبًا من هذا المشروب العشبي يمكن أن يجعلك تحلم في “دقائق”.

قال الدكتور بوند: “أظهرت بعض الأبحاث أنه يمكنك النوم بسرعة كبيرة بعد تناول كوب من شاي البابونج. تشير أفضل التقديرات إلى أن شاي البابونج يستغرق 30 إلى 45 دقيقة ليجعلك تشعر بالنعاس”.

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الخصائض المهدئة لشاي البابونج

ويعود السبب في قدرة هذا الشاي الشعبي على المساعدة في النوم إلى خصائصه المهدئة “المعتدلة”، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

قال الدكتور بوند: “قد تكون هذه التأثيرات المهدئة بسبب الفلافونويد، أبجينين، الموجود في البابونج، الذي يرتبط بمستقبلات البنزوديازيبين في الدماغ. مستقبلات البنزوديازيبين هي تلك التي تتفاعل معها أدوية البنزوديازيبين التي تصرف بوصفة طبية لإنتاج تأثير مهدئ”.

وأضاف: “المركبات الأخرى في البابونج قد ترتبط أيضًا بمستقبلات البنزوديازيبين لتكوين تأثير مهدئ ولكن دور هذه المركبات الأخرى غير مفهوم جيدًا”.

ووجدت مراجعة بحثية، أن شرب كوب واحد من شاي البابونج الألماني كل يوم كان قادرًا على تعزيز جودة النوم.

وأضاف الدكتور بوند: “لمساعدتك على النوم، اشرب كوبًا من شاي البابونج قبل 30 إلى 45 دقيقة من موعد النوم”.

ومع ذلك، إذا كنت تجد صعوبة في النوم لعدة أشهر أو كنت تشعر أن قلة النوم تؤثر على حياتك اليومية، يوصي بزيارة الطبيب.