لو كان جسمك على شكل تفاحة.. احذر: يحتوي على هرمونات “سامة”

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إذا كان جسمك على شكل “تفاحة”، على سبيل المثال، حيث تبرز المعدة، فقد يكون ذلك علامة على وجود الكثير من الدهون الحشوية المخزنة حول الأعضاء.

حذرت “هيلث دايركت أستراليا، خدمة معلومات الصحة العامة الافتراضية، من أن الجسم على شكل تفاحة من المحتمل أن يحتوي على مواد كيميائية وهرمونات “سامة”.

وأشار الخبراء إلى أن “الدهون الحشوية تنتج مواد سامة أكثر من الدهون الموجودة تحت الجلد”، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

ويتم تخزين هذا النوع من الدهون المخفية بشكل طبيعي حول الأعضاء الداخلية، لكن تناول الكثير من السعرات الحرارية، دون ممارسة التمارين الرياضية الكافية، يمكن أن يؤدي إلى تراكم غير صحي.

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المستويات المرتفعة من الدهون الحشوية

ونظرًا لكونها نشطة بيولوجيًا، فقد تم ربط المستويات المرتفعة من الدهون الحشوية بما يلي:

-ضغط الدم المرتفع

-البدانة

-ارتفاع الدهون

-مقاومة الأنسولين

-المرض العقلي

-السرطان

-الربو

-النقرس

-هشاشة العظام

-آلام أسفل الظهر.

وإذا قمت بقياس خصرك، يمكنك الحصول على قراءة دقيقة إلى حد ما عما إذا كنت تحمل الكثير من الدهون الحشوية أم لا. بالنسبة للنساء، يزداد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة إذا كان محيط الخصر 80 سم أو أكثر. أما الرجال، فيعانون من الخطر إذا كان خصرهم يبلغ 94 سم أو أكثر.

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الدهون الحشوية تضخ مواد كيميائية لجهاز المناعة

وأوضح خبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن “الدهون الحشوية تضخ مواد كيميائية لجهاز المناعة تسمى السيتوكينات”. ومن الأمثلة على ذلك “عامل نخر الورم والإنترلوكين 6″، مما “يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

ووفقُا للخبراء، فإن “أحد أسباب كون الدهون الحشوية الزائدة ضارة للغاية قد يكون موقعها بالقرب من الوريد البابي، الذي ينقل الدم من منطقة الأمعاء إلى الكبد. المواد التي تفرزها الدهون الحشوية، بما في ذلك الأحماض الدهنية الحرة، تدخل في الوريد البابي وتنتقل إلى الكبد، حيث يمكن أن تؤثر على إنتاج الدهون في الدم”.

“ترتبط الدهون الحشوية ارتباطًا مباشرًا بارتفاع الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (الضار)، وانخفاض الكوليسترول الحميد (الجيد) ومقاومة الأنسولين”، بحسب قولهم:

وسواء كان قياس خصرك أكبر من الحد الموصى به، أو كان على شكل تفاحة واضح، يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل مستويات الدهون الحشوية، من خلال تناول كميات أقل، والتركيز على المزيد من الأطعمة المغذية، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مما يؤدي إلى تحسين الحالة الصحية.

وإلى جانب شكل التفاحة، هناك أشكال أخرى للجسم يجب أن تكون على دراية بها: الكمثرى، والساعة الرملية، والمثلث المقلوب، والمسطرة.

بينما يعتبر البعض الجسم على شكل تفاحة أكثر خطورة ، هناك أبحاث مختلطة حول أشكال الجسم الأخرى. ويقول الخبراء إنه “بغض النظر عن شكلك، فإن المفتاح هو الحفاظ على وزن صحي وتناول الأطعمة الصحية والبقاء نشيطًا”.