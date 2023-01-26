إنجاز جديد.. “التأمينات” تحصل على شهادة الآيزو في إدارة أمن المعلومات

تواصل – واس:

حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على شهادة إدارة أمن المعلومات ISO” ” نظير جهودها في تطبيق أفضل الممارسات في حماية البيانات وسريتها.

ويأتي تحقيق المؤسسة لهذه الشهادة استمراراً لجهودها الإستراتيجية في السعي نحو التحول الرقمي الكامل في تعاملاتها مع عملائها الداخليين والخارجيين.

كما يأتي الإنجاز امتدادًا لتميزها في إدارة وحماية البيانات والحفاظ على سرية المعلومات، كما تُعد هذه الشهادة هي المعيار الأبرز عالميًا لأنظمة إدارة أمن المعلومات.

تطبيق 12 معيارًا في عائلة “الإيزو”

وتُعنى إدارة أمن المعلومات بالالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية في حماية البيانات والمرونة الإلكترونية عبر تطبيق 12 معيارًا في عائلة “ISO” 27001 IEC””، التي تعمل مجتمعة على تمكين المؤسسات من جميع القطاعات من إدارة أمان الأصول المعلوماتية مثل المعلومات المالية والملكية الفكرية وبيانات الموظفين والمعلومات التي تتعهّد بها جهات خارجية.

تأكيد التميز في حماية سرية معلومات العملاء

وبيّنت أن حصولها على هذه الشهادة جاء تأكيدًا لتميزها في حماية سرية معلومات عملاءها من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل بأشكالها كافة التي تتضمن البيانات الورقية والرقمية والسحابية.

التصدي للهجمات السيبرانية

كما تأتي تأكيداً لتفوقها في التصدي للهجمات السيبرانية والتنبؤ بالتهديدات المستقبلية والاستعداد بوضع الخطط والبرامج لمواجهتها.

قفزة نوعية في التحول الرقمي

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهدت تحولًا كبيرًا وقفزة نوعية في التحول الرقمي الذي تمكنت معه المؤسسة من تقديم خدماتها كافة عبر بيئة ومنصات رقمية آمنة تضمن سرية معلومات العملاء وتعمل على مدار الساعة.

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