الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أرباح لـ 116 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم والتداولات 3.7 مليارات ريال
إنجاز جديد.. “التأمينات” تحصل على شهادة الآيزو في إدارة أمن المعلومات
لو كان جسمك على شكل تفاحة.. احذر: يحتوي على هرمونات “سامة”
بسبب الأمطار.. شاهد ارتفاع منسوب المياه في سد الحريق لـ ٥ أمتار
“Chery” تكشف عن أحدث سياراتها العائلية.. و14 تغييرا حصريا (صور وفيديو)
“شؤون المسجد النبوي” تطلق حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أرباح لـ 116 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم والتداولات 3.7 مليارات ريال

أرباح لـ 116 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم والتداولات 3.7 مليارات ريال

أرباح لـ 116 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم والتداولات 3.7 مليارات ريال
٠٤:٤٧:١١ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعاً 12.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10821.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 125 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات: الكثيري، ومتطورة، ومجموعة الحكير، والإعادة السعودية، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، الأكثر ارتفاعًا.

الأكثر انخفاضا

أما أسهم شركات: المراعي، وأنابيب، وعذيب للاتصالات، وسابك، وتكافل الراجحي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.87 % و 3.11 %.

الأكثر نشاطا

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ودار الأركان، وعناية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وسابك، وأرامكو السعودية، ولوبريف الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 16.42 نقطة ليقفل عند مستوى 19252.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 267 ألف سهم.

اقرأ أيضا:

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.1 مليار ريال

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الأسهم التداولات السعودية الشركات الأكثر ارتفاعا سوق الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الإعلام: دراسة لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وزير الإعلام: دراسة لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

٠٩:٠٢ ص، الأحد، ١٨ يناير ٢٠١٥
تقرير لجنة سقوط مظلة «ثانوية الريش».. إدانة «المقاول» ومساءلة جميع الأطراف

تقرير لجنة سقوط مظلة «ثانوية الريش».. إدانة «المقاول» ومساءلة جميع الأطراف

٠٤:٥٥ م، الأثنين، ٠٢ مايو ٢٠١٦
وفاة طفلة دهساً بسيارة والدها في جازان

وفاة طفلة دهساً بسيارة والدها في جازان

٠٧:٣٤ م، الخميس، ٠٧ يناير ٢٠١٦
شرطة المدينة تقبض على 4 إثيوبيين بحوزتهم مواد مخدرة

شرطة المدينة تقبض على 4 إثيوبيين بحوزتهم مواد مخدرة

٠٣:١٩ م، الجمعة، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *