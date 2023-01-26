أرباح لـ 116 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم والتداولات 3.7 مليارات ريال

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعاً 12.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10821.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 125 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات: الكثيري، ومتطورة، ومجموعة الحكير، والإعادة السعودية، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، الأكثر ارتفاعًا.

الأكثر انخفاضا

أما أسهم شركات: المراعي، وأنابيب، وعذيب للاتصالات، وسابك، وتكافل الراجحي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.87 % و 3.11 %.

الأكثر نشاطا

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ودار الأركان، وعناية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وسابك، وأرامكو السعودية، ولوبريف الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 16.42 نقطة ليقفل عند مستوى 19252.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 267 ألف سهم.

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