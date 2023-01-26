بسبب الأمطار.. شاهد ارتفاع منسوب المياه في سد الحريق لـ ٥ أمتار

تواصل – فريق التحرير:

ارتفع منسوب المياه في سد محافظة الحريق، إلى حوالي ٥ أمتار، وذلك من الأمطار التي هطلت صباح اليوم الخميس على المحافظة،

وأظهرت صور وفيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ارتوت الأرض وسالت بعض الشعاب والأودية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.

السيول تجري نتيجة غزارة الأمطار

وصباح اليوم، هطلت كميات غزيرة من الأمطار على محافظة الحريق بـوادي نعام في منطقة جبل طويق في الرياض.

أمطار وسيول على مراكز الحريق

وتراوحت الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان عدد من الشعاب بالمحافظة، منها، “خضاخض والسلمانية وحنيظلة والمجهولة واللحمة”، حتى وصلت إلى سد الحريق، ولا تزال الفرصة قائمة لهطول مزيد من الأمطار في الساعات القادمة.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول الجارية نتيجة تساقط الأمطار على محافظة الحريق ومراكزها، وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض درجات الحرارة.

سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، مبينًا أنه في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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