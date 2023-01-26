“Chery” تكشف عن أحدث سياراتها العائلية.. و14 تغييرا حصريا (صور وفيديو)

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كشفت شركة Chery عن بدء مبيعات النسخ الجديدة المعدّلة من سيارات Tiggo 4 Pro الشهيرة.

والنسخ Ultimate المعدّلة الجديدة تتميز عن سيارات Tiggo 4 Pro بالعديد من المميزات أبرزها ما يلي:

14 تغييرا حصريا

1- هيكل أكبر بقليل

2- تصميم خارجي أكثر جاذبية

3- إضافة خطوط مميزة على ممتصات الصدمات

4- جهّزت بمصابيح وكشافات ضباب جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED

5- زوّدت بعجلات بمقاس 18 إنشا.

6- واجهة قيادة معدّلة أيضا

7- زوّدت الواجهة بشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 10.3 بوصة

8- لوحة لمسية للتحكم بأنظمة التكييف وبعض تقنيات السيارة.

9- نظام تثبيت السرعة التكيّفي

10- نظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة

11- أنظمة لتتبع المسار

12- مستشعرات جديدة للمطر

13- مستشعرات للتحكم التلقائي بالإضاءة

14- نظام شحن لاسلكي للهواتف.

ومن المقرر أن تعمل السيارات الجديدة بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 147 حصانا، ونظام دفع أمامي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، وفق “روسيا اليوم”.

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