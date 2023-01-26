“Chery” تكشف عن أحدث سياراتها العائلية.. و14 تغييرا حصريا (صور وفيديو)
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كشفت شركة Chery عن بدء مبيعات النسخ الجديدة المعدّلة من سيارات Tiggo 4 Pro الشهيرة.
والنسخ Ultimate المعدّلة الجديدة تتميز عن سيارات Tiggo 4 Pro بالعديد من المميزات أبرزها ما يلي:
14 تغييرا حصريا
1- هيكل أكبر بقليل
2- تصميم خارجي أكثر جاذبية
3- إضافة خطوط مميزة على ممتصات الصدمات
4- جهّزت بمصابيح وكشافات ضباب جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED
5- زوّدت بعجلات بمقاس 18 إنشا.
6- واجهة قيادة معدّلة أيضا
7- زوّدت الواجهة بشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 10.3 بوصة
8- لوحة لمسية للتحكم بأنظمة التكييف وبعض تقنيات السيارة.
9- نظام تثبيت السرعة التكيّفي
10- نظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة
11- أنظمة لتتبع المسار
12- مستشعرات جديدة للمطر
13- مستشعرات للتحكم التلقائي بالإضاءة
14- نظام شحن لاسلكي للهواتف.
ومن المقرر أن تعمل السيارات الجديدة بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 147 حصانا، ونظام دفع أمامي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، وفق “روسيا اليوم”.
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