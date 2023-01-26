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“Chery” تكشف عن أحدث سياراتها العائلية.. و14 تغييرا حصريا (صور وفيديو)

“Chery” تكشف عن أحدث سياراتها العائلية.. و14 تغييرا حصريا (صور وفيديو)

“Chery” تكشف عن أحدث سياراتها العائلية.. و14 تغييرا حصريا (صور وفيديو)
٠٤:٢٧:٥٢ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة Chery عن بدء مبيعات النسخ الجديدة المعدّلة من سيارات Tiggo 4 Pro الشهيرة.

والنسخ Ultimate المعدّلة الجديدة تتميز عن سيارات Tiggo 4 Pro بالعديد من المميزات أبرزها ما يلي:

14 تغييرا حصريا

1- هيكل أكبر بقليل
2- تصميم خارجي أكثر جاذبية
3- إضافة خطوط مميزة على ممتصات الصدمات
4- جهّزت بمصابيح وكشافات ضباب جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED
5- زوّدت بعجلات بمقاس 18 إنشا.
6- واجهة قيادة معدّلة أيضا
7- زوّدت الواجهة بشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 10.3 بوصة
8- لوحة لمسية للتحكم بأنظمة التكييف وبعض تقنيات السيارة.
9- نظام تثبيت السرعة التكيّفي
10- نظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة
11- أنظمة لتتبع المسار
12- مستشعرات جديدة للمطر
13- مستشعرات للتحكم التلقائي بالإضاءة
14- نظام شحن لاسلكي للهواتف.

ومن المقرر أن تعمل السيارات الجديدة بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 147 حصانا، ونظام دفع أمامي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، وفق “روسيا اليوم”.

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