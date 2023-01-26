“شؤون المسجد النبوي” تطلق حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان

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أطلقت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، وبالتنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان.

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مشاركة جميع العاملين بالحملة

وتستهدف حملة التبرع التي تمت في قاعة الفالح بمبنى الوكالة، جميع العاملين في المسجد النبوي، ومنسوبي الوكالة والقطاعات الأمنية والمتطوعين.

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يأتي ذلك ضمن جهود وكالة شؤون المسجد النبوي للحفاظ على الصحة العامة، ومساعدة للمرضى، وتأكيدًا منها على أهمية التبرع بالدم، كما يعود بالنفع للمحتاجين للدم، والصفائح الدموية، ولنشر التوعوية والأهمية لهذا العمل.

تطوير منظومة أداء إدارة السفر الرمضانية

إلى ذلك، أقامت الشؤون النسائية بالمسجد النبوي, ورشة عمل لتطوير منظومة أداء إدارة السفر الرمضانية, ناقشت دليل الأنظمة والتشريعات في منظومة أداء إدارة السفر الرمضانية, والإجراءات التنفيذية والإحصاءات والمؤشرات الرقمية, والجودة وإدارة الأزمات, ومؤشرات أداء السفر الرمضانية للعام ١٤٤٣هـ.

وبلغ عدد الوجبات المقدمة للصائمات فيها قرابة (١,٢٨٥,٠٠٠ ) وجبة إفطار, شملت الطاقة الاستيعابية الكاملة للأقسام النسائية, شارك فيها (٥٢٤) مقدمة خدمة إفطار صائمة بالتعاقد مع شركات الإعاشة و (٨٢١)متطوعة, وذلك بإشراف ومتابعة من قبل (٢٢ )موظفة.