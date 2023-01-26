بعد استشهاد 9 وإصابة العشرات.. إدانة عربية ودولية لاقتحام الاحتلال مخيم جنين

تواصل – واس:

أثار سقوط عدد من الشهداء وإصابة العشرات على يد قوات جيش الاحتلال في مخيم جنين الفلسطيني اليوم، حالة من الغضب العربي والدولي.

التعاون الخليجي يدين جرائم الاحتلال في جنين

ودان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشد العبارات , استمرار اقتحامات حكومة الاحتلال للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين الذي أدى إلى قتلى وجرحى إثر هذه المجزرة البشعة.

وأكد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ضد هذه الجريمة النكراء والمستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم.

التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاقتحام العسكري المستمر لقوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، وارتكاب الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي أدت هذا اليوم إلى استشهاد ثمانية مواطنين فلسطينيين، إضافةً إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطرة.

وحملت المنظمة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء التي تجسد امتداداً لعدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الجامعة العربية تحمل الاحتلال مسؤولية مجزرة جنين

فيما حملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن المجزرة الدموية التي ارتكبت صباح اليوم في مخيم ومدينة جنين الفلسطينية، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم، أن هذه المجزرة التي يواصل ارتكابها جيش الاحتلال هي استمرار للحرب الظالمة التي تشنها حكومة نتنياهو منذ مطلع العام في القدس وجميع المدن الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته والتحرك الفوري لوقف هذه المجزرة الدموية، والعمل الجاد لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير نظام الحماية الدولية.

فلسطين تناشد المجتمع الدولي بتحرك عاجل

من جانبها دعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها المجتمع الدولي للتحرك العاجل، لوقف عمليات القتل التي يمارسها الاحتلال بدم بارد في مدينة جنين، وعدت استهداف قوات الاحتلال للأطقم الطبية والمستشفيات ومنع إسعاف الجرحى بالانتهاك الصارخ لجميع القيم الإنسانية.

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب متوالية القتل والإعدامات بحق أبناء شعبنا، مدفوعة بشعور القدرة على الإفلات من العقاب، مطالبًا الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لشعبنا ووقف متوالية الدم التي يذهب ضحيتها الأطفال والشباب والنساء.

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