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عاجل.. مقتل مبتعث في فيلادلفيا والشرطة ترصد 20 ألف دولار لتوقيف المتهمة
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عاجل.. مقتل مبتعث في فيلادلفيا والشرطة ترصد 20 ألف دولار لتوقيف المتهمة

عاجل.. مقتل مبتعث في فيلادلفيا والشرطة ترصد 20 ألف دولار لتوقيف المتهمة

عاجل.. مقتل مبتعث في فيلادلفيا والشرطة ترصد 20 ألف دولار لتوقيف المتهمة
٠٤:٠١:٢٦ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة مدينة فيلادلفيا في ولاية بينسلفانيا الأمريكية عن تكثيف جهودها للبحث عن امرأة ارتكبت جريمة قتل راح ضحيتها طالب مبتعث سعودي طعناً في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب صحيفة “عكاظ”.

معلومات عن الطالب المغدور

وأوضحت أن الطالب المغدور يدعى الوليد الغريبي (يبلغ من العمر 25 عاما)، وتم العثور على جثته يوم الاثنين، مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث في المبنى الذي يقطن فيه.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهمة تدعى نيكول ماري رودجرز (19 عاما) من كولومبوس، جورجيا، وتواجه تهماً بالقتل ويتم البحث عنها حالياً.

وأضافت أنها رصدت مكافأة قدرها 20,000 دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال المتهمة الهاربة.

معلومات عن المتهمة

وتقول الشرطة إن المشتبه بها تدعى نيكول ماري رودرجز، وتبلغ من العمر 19 عاما، من كولومبس في ولاية جورجيا، وتواجه تهمة القتل العمد.

وقدمت الشرطة مواصفات المركبة التي تقودها الجانية، فيما لم تذكر الشرطة سبب الطعن أو ما إذا كان المشتبه به يعرف الضحية.

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