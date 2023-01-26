دراسة تكشف أسباب انتشار السكتات الدماغية بين صغار السن بالمملكة

تواصل – فريق التجرير:

كشفت دراسة حديثة عن أسباب انتشار السكتات الدماغية في سن مبكرة بين مواطني المملكة.

وشملت الدراسة التي امتدت عبر خمس سنوات، أكثر من 700 حالة في عمر أقل من 55 عامًا.

وكشفت الدراسة، أن 70 في المائة من حالات السكتات الدماغية في هذا السن المبكر ناتج عن اعتلالات الشرايين وانسدادات في شرايين الدماغ الرئيسية، بينما مثّل المتبقي منها الأسباب الأخرى للسكتات الدماغية، وكان على رأسها النزف الدموي الدماغي.

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عوامل الخطورة وراء الإصابة بالسكتات الدماغية

ووفق الدراسة، فإن عوامل الخطورة وراء الإصابة بالسكتات الدماغية في سن مبكرة تشمل ارتفاع دهون الدم وأمراض القلب والسكري، وهي عوامل خطورة يمكن السيطرة عليها، ومن ثم تقليل حالات السكتات الدماغية في هذه الفئة العمرية المهمة، والتي لها تأثير مباشر في الناتج القومي للدولة.

وقام الفريق البحثي بدراسة أثر التأهيل الطبي المقدم من فريق التأهيل في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، على تحسين الأداء الجسدي، والوظيفي، لمرضى الدراسة، بحسب صحيفة “الرياض”.

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تحسن ملحوظ بين المرضى الذين يخضعون للتأهيل الطبيعي المبكر

وأظهرت النتائج، تحسنًا ملحوظًا لدى المرضى الذين تم معالجتهم بالتأهيل الطبيعي المبكر، حيث استعادوا غالب القدرات العضلية والعصبية، إضافة إلى التحسن الواضح للحالة النفسية لهؤلاء المرضى، مما يظهر أن التدخل المبكر في العلاج الطبيعي يؤدي إلى نتائج إيجابية.

واستنتجت الدراسة أن المحافظة على المعدلات الطبيعية لدهون الدم، ومعدل السكر، بالإضافة إلى علاج أمراض القلب المختلفة دور أساسي في الوقاية من السكتات الدماغية لدى هذه الفئة المهمة من المجتمع.

يشار إلى أن مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية تستقبل مرضى السكتات الدماغية لبرامج التأهيل المختلفة من جميع أنحاء المملكة.