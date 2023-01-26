استقرار أسعار النفط اليوم.. وبرنت عند 86 دولارا للبرميل

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شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بداية تعاملات اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا خاصة بعد تخلي الصين عن القيود التي وضعتها سابقا بسبب “كورونا”، وفقا لـ “بلومبرج”.

وجاءت الأسعار كالتالي:

1- سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي استقر فوق مستوى 80 دولار للبرميل بعد استقراره في تعاملات أمس الأربعاء.

2- ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 86.28 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.4 بالمئة، لتصل إلى 80.46 دولار للبرميل.

وأشارت بلومبرج إلى أن عدد الوفيات والمرضى الذين دخلوا المستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الصين حاليا أقل بنسبة 70% عن ذروته المسجلة في أوائل الشهر الحالي، بحسب بيانات السلطات الصينية أمس. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعافي نشاط قطاع النقل واستهلاك الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

تراجع سعر الدولار

واستفادت أسعار الخام من تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، حيث انخفض مؤشر قيمة العملة الأمريكية لأقل مستوياته منذ 9 شهور في تعاملات أمس.

وهناك علاقة طردية بين أسعار الدولار والنفط، حيث يؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى تراجع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية. وجاء التراجع في سعر الصرف مدفوعا بتوقعات تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بعد تراجع حدة الضغوط التضخمية خلال الشهور الأخيرة.

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