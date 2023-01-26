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دوليًا.. المملكة تستعرض تجربتها الفريدة في استمطار السحب
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دوليًا.. المملكة تستعرض تجربتها الفريدة في استمطار السحب

دوليًا.. المملكة تستعرض تجربتها الفريدة في استمطار السحب

دوليًا.. المملكة تستعرض تجربتها الفريدة في استمطار السحب
٠٣:٥١:٢١ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استعرضت المملكة ممثلة في المركز الوطني للأرصاد، تجربتها في استمطار السحب، وذلك خلال الملتقى الدولي السادس للاستمطار.

إحصائية عمليات الاستمطار في شهرين

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن إحصائية عمليات الاستمطار لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين كمثال، على 3 مناطق هي، “الطائف والباحة وأبها”، بهدف زيادة نسبة الهاطل المطري.

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تقنية الاستمطار في أماكن محددة من السحب

وبين المركز في تقريره الإحصائي الدوري أن ساعات الطيران التي اجريت بلغت 316 ساعة، أسفرت في إطلاق أكثر من 1867 شعلة، فيما وصل عدد الرحلات التي شاركت بها 4 طائرات 84 رحلة، وتتم تقنية الاستمطار في أماكن محددة من السحب، للعمل على تغيير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها.

المرحلة الأولى لبرنامج المملكة 

وأشار إلى  أن أولى عمليات الاستمطار انطلقت في ابريل من العام الماضي وشملت مناطق الرياض والقصيم وحائل، وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.

الملتقى يختتم أعماله اليوم بـ “أبو ظبي”

وبمشاركة ممثلين عن برامج كل من المملكة وتايلاند وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، استعراض الملتقى الدولي السادس للاستمطار الذي اختتم أعماله اليوم في بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، أبرز تطورات برامج الاستمطار الإقليمية والعالمية.

46 متحدثًا من 18 دولة

واستضاف الملتقى 46 متحدثاً من 18 دولة بالإضافة إلى عدد كبير من المختصين والباحثين من دولة الإمارات والعالم، الذين بدورهم ناقشوا التطورات العلمية والإقليمية والعالمية في تحسين هطول الأمطار خاصة تلك المرتبطة بالأبحاث الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وبحثوا سبل التعاون المشترك والجهود العملية المبذولة لمواجهة شح المياه وضمان الأمن المائي العالمي.

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أبو ظبي أخبار السعودية استمطار السحب الملتقى الدولي السادس للاستمطار المطري عمليات الاستمطار نسبة الهاطل

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