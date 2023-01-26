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تنبيه مهم من “حساب المواطن” بخصوص الحصول على الدفعات المؤجلة
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تنبيه مهم من “حساب المواطن” بخصوص الحصول على الدفعات المؤجلة

تنبيه مهم من “حساب المواطن” بخصوص الحصول على الدفعات المؤجلة

تنبيه مهم من “حساب المواطن” بخصوص الحصول على الدفعات المؤجلة
٠٣:١٩:١٥ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن” عن الخطوات اللازمة لأجل الحصول على الدفعات السابقة التي لم يتم استلامها بعد.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول فيه إنه لم يحصل على الدعم المخصص عن شهر ديسمبر، حتى بعد أن قام بتعديل البيانات المطلوبة، وكلما حاول رفع اعتراض لم تظهر الأيقونة المخصصة.

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وقال حساب “خدمة المستفيدين”، عبر موقع “تويتر”: في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط: ⁦http://urv.ca.gov.sa/urv “.

خطوات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم:

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– الدخول إلى موقع حساب المواطن على هذا الرابط.
https://ca.gov.sa/
– تسجيل الدخول وكلمة المرور للحساب الشخصي.
– تسجيل الاعتراض وذكر السبب.
– الضغط على أيقونة حفظ.

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