تحذير عاجل من الجوازات: هذه غرامة عدم إلغاء التأشيرة في هذه الحالة

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كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة سريان صلاحية التأشيرة يجب إلغائها لتجنب الغرامة.

غرامة عدم إلغاء التأشيرة تصل لـ ١٠٠٠ ريال

وحذرت من أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة سريان صلاحية التأشيرة، فإن غرامة عدم إلغاء التأشيرة تصل إلى١٠٠٠ ريال.

جاء ذلك خلال حساب العناية بالمستفيدين في “تويتر”، على أحد السائلين حول كيفية سداد مخالفة انتهاء تأشيرة الخروج والعودة دون مغادرة المملكة.

4 شروط لإصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا للعمالة

في الوقت نفسه، حددت المديرية العامة للجوازات، شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونياً للعمالة المنزلية، مبينة إن شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونيا للعمالة”، تشمل التالي:

1- أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل

2- أن لا يكون العامل مسجل كمتوفي أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.

3- خلو سجل العامل من المخالفات المرورية

4- صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوم أو أكثر.

17156 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

كما أصدرت الجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 17156 قراراً إدارياً خلال شهر جمادى الآخرة 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم “999” في بقية مناطق المملكة.

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