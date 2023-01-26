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“انهيار كبير”.. انخفاض مبيعات أكبر 3 شركات لتصنيع الهواتف عالميا في 2022
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“انهيار كبير”.. انخفاض مبيعات أكبر 3 شركات لتصنيع الهواتف عالميا في 2022

“انهيار كبير”.. انخفاض مبيعات أكبر 3 شركات لتصنيع الهواتف عالميا في 2022

“انهيار كبير”.. انخفاض مبيعات أكبر 3 شركات لتصنيع الهواتف عالميا في 2022
٠٣:٣٤:٠٨ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الأخير من العام الماضي متأثرة بضعف الاقتصاد الكلي وضعف طلب المستهلكين، وفقا لـ “الاقتصادية”.

وبحسب بيانات شركة أبحاث السوق “إي دي سي”، فقد قامت شركات الإلكترونيات بشحن 300.3 مليون هاتف ذكي في الربع الرابع من العام الماضي بانخفاض 18.3 في المائة على أساس سنوي. ويمثل هذا التراجع أكبر انخفاض على الإطلاق في ربع واحد.

وفي عام 2022 تم شحن ما مجموعه 1.21 مليار هاتف ذكي، وهو ما يمثل أدنى شحن سنوي منذ 2013 بسبب انخفاض الطلب الاستهلاكي بشكل كبير والتضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

ترتيب الشركات

وبالنسبة لترتيب الشركات الأكثر مبيعا في العالم فجاءت كالتالي:

1- أبل وقامت بشحن 72.3 مليون جهاز آيفون في الربع الرابع، بانخفاض 14.9 في المائة على أساس سنوي. وكان لدى “أبل” حصة سوقية تبلغ 24.1 في المائة. وجاء الانخفاض على الرغم من أنها أطلقت أحدث موديلاتها (سلسلة آيفون 14) قبل ربع العطلات الحاسم.

2- وفي المرتبة الثانية جاءت شركة “سامسونج”، كثاني أكبر مشغل للهواتف الذكية، وشهدت هي الأخرى انخفاضا في الشحنات بنسبة 15.6 في المائة على أساس سنوي إلى 58.2 مليون وحدة.

3- وفي المرتبة الثالثة جاءت “شاومي” الصينية وشحنت 33.2 مليون وحدة في الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض 26.3 في المائة على أساس سنوي.

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