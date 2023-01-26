تنبيه مهم.. “النقل”: استكمال أعمال الإصلاح على طريق الملك خالد في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية عن البدء باستكمال أعمال الإصلاح على طريق الملك خالد من تقاطع شارع النعمان بن حارثة وحتى نفق مجمع الراشد.

ويبدأ العمل من يوم الأحد المقبل وستمتد أعمال الإصلاح فيه على 4 مراحل، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة.

المراحل الأولى

كانت الوزارة قد بدأت عملية المرحلة الأولى ستكون من نفق الراشد إلى كوبري العشرين بالثقبة، بطول 3كم ومدة 15 يومًا، وخلال هذه المدة سوف يتم إغلاق الحركة على الجسر القادم من الخبر إلى طريق الملك خالد؛ لافتة إلى أن الطريق البديل هو الدوران من تقاطع طريق الملك سعود.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تمت من تقاطع كوبري العشرين بالثقبة إلى جسر إسكان الخبر، بطول 3كم ولمدة 15 يومًا.

أما المرحلة الثالثة فكانت من كوبري إسكان الخبر إلى جسر البحرين بطول 2كم ولمدة 10 أيام.

والمرحلة الرابعة من تقاطع جسر البحرين إلى شارع النعمان بن حارثة بطول 2كم ولمدة 10 أيام.

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