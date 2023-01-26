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توضيح مهم من “الموارد البشرية” حول زيادة إجازة القطاع الخاص إلى يومين أسبوعيًا
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توضيح مهم من “الموارد البشرية” حول زيادة إجازة القطاع الخاص إلى يومين أسبوعيًا

توضيح مهم من “الموارد البشرية” حول زيادة إجازة القطاع الخاص إلى يومين أسبوعيًا

توضيح مهم من “الموارد البشرية” حول زيادة إجازة القطاع الخاص إلى يومين أسبوعيًا
٠١:٥٦:٠٤ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية، توضيحًا حول زيادة إجازة القطاع الخاص إلى يومين بدلاً من يوم واحد أسبوعيًا.

جاء ذلك ردًا على سؤال عبر حساب “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”، بأن يتم تعميم الإجازة يومين أسبوعيًا للموظفين العاملين في القطاع الخاص.

وقالت الوزارة: “ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السـوق للاستثمارات المحلية والدولية, وتم طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة”.

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وفي وقت سابق، كشفت مصادر حقيقة الأنباء التي يتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن دراسة المملكة تغيير أيام العمل والإجازات إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر، أنه لا صحة لهذه الدراسة في الوقت الحالي. وأشارت المصادر إلى أن أي تغيير في المستقبل، سيتم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة، مؤكدة أهمية الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.

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وسبق أن ألمح وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي إلى تغيير نظام العمل بالمملكة لتصبح الإجازة الأسبوعية ثلاثة أيام بدلاً من يومين كما هو حاليًا، وذلك في محاولة لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

ونسب موقع “سكاي نيوز عربية” في فبراير من العام الماضي إلى الوزير قوله ردًا على سؤال لمراسله: “ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف يوم عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل”.

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