ضبط 15 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في القصيم وجازان والجوف والباحة، (15) مخالفًا لنظام البيئة، (12) مواطنًا ومواطنًا خليجيًا ومقيمين من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (10) مركبات.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الموقوفين، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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حملة وزارة الداخلية

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.