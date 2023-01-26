القتل تعزيرًا ضد المتهم بقضية “مغدور جدة”.. أول رد فعل لوالده عقب الحكم (فيديو)

تواصل – فريق التجرير:

أعلن المحامي، عبد العزيز القليصي، اليوم الخميس، صدور الحكم في قضية “مغدور جدة” بندر القرهدي بعد مرور شهر ونصف من بدء المحاكمة في الجريمة التي أثارت غضبًا عارمًا.

وقال القليصي في مقطع فيديو تم تداوله على موقع “تويتر”، إنه بعد مرور شهر ونصف من المحاكمة، تم الحكم اليوم بالقتل تعزيرًا في قضية بندر القرهدي.

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تفاصيل الجريمة

وأثارت الجريمة المروعة غضبًا عارمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للحادثة التي وقعت في مدينة جدة، ويوثق اللحظات الأخيرة قبل وفاة القرهدي.

وتداول مغردون مقطع فيديو للشاب عقب تعرضه للحرق، يظهر فيه وهو يسير على قدميه ويصرخ بصوت عال من الألم ويردد عبارة “أنا شو سويت؟” (ماذا فعلت؟)، ليفارق الحياة على إثرها.

وفي تفاصيل الحادثة، أشارت مصادر أمنية إلى أن بندر القرهدي تعرض للغدر من قبل صديق له استوقفه عند طريق في مدينة جدة لحل مشاكل عالقة بينهما.

لكن سرعان ما ساءت الأمور بين بندر القرهدي وصديقه الذي كبل بندر في سيارته ثم سكب البنزين عليه وأضرم النار في جسده.

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رد فعل والد المعددور

وأعرب والد بندر القرهدي عن ترحيبه بصدور الحكم بالقتل تعزيرًا للمتهم، قائلاً: “إن ينصركم الله فلا غالب، اليوم صدر الحكم بالقتل تعزيرًا ضد المتهم بركات، حق الله العدل في هذا البلد الطيبة الطاهرة، وحقها الله منذ تـأسست على يد ولاة الأمر، الله يحفظهم، ويحفظ قضاءنا، ويحفظ عدالتنا، ويحفظ أبطالنا من أمثال هذا المحامي الذي عمل كل ما فيه الحير وبذل المساعي من أجل إظهار الحق”.

وكان والد المغدور أكد عقب الجريمة أنه “لن يتنازل عن حق ابنه الشرعي”، وطالب “بالقصاص”، وأكد أنه “لا يتمنى أن يفقد أب أو أم أبناءهم بالطريقة التي فقد بها ابنه”.

وفي مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال والد بندر آنذاك: “أنا والد المغدور بندر، شهيد حريق الإسكان الجنوبي … ظهرت بعض المقاطع المؤلمة لولدي وهو يسأل “أنا إيش سويت”، أحيل هذا السؤال إلى القتلة لعلهم يجيبون”.

وأردف: “وأحيل أمري وأمر ابني وأمر أسرتي إلى ولي العهد وأمير منطقة مكة ومحافظ جدة، إن هذا السلوك دخيل على مجتمعنا وقيمنا وعاداتنا تقاليدنا، ولا شك أنه سلوك مشين ومعيب، لا ترضون به، ولن نرضاه”.

وفي ديسمبر ، أعلن الأمن العام، عن اعتقال شخص قام بإحراق مركبة والسائق بداخلها، ما تسبب بوفاة الأخير.

وقال الأمن العام حينها إن “شرطة محافظة جدة قبضت على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرا بذلك”. وأضاف “تبين من إجراءات الاستدلال وجود خلاف سابق بينهما”. وأكد أنه “جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.