“وظيفة الأحلام”.. 1000 دولار مقابل تناول هذه الوجبة قبل النوم

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أعلنت شركة أمريكية عن حاجتها لـ 5 أشخاص للحصول على 1000 دولار مقابل تناول وجبات خفيفة من الجبن قبل النوم، وفقا لوكالة «يو بي آي».

وتسعى الشركة لمعالجة الاعتقاد الشائع بأن تناول الجبن أو منتجات الألبان الأخرى قبل النوم يؤدي إلى كوابيس.

وسيُطلب من المقبولين الخمسة المختارين تناول كميات محددة من منتجات الألبان، ومن ثم تتبع نومهم، وتقديم تقييمات مكتوبة لجودة نومهم، ومستوى الطاقة طوال اليوم، وتقارير عن الأحلام والكوابيس بعد تناول منتجات الجبن المختلفة قبل النوم.

تبديد الاعتقاد الشائع

من جهتها، كشفت المتحدثة باسم الشركة دوروثي تشامبرز في الإعلان «نحن ندرك أيضاً أن الكوابيس ليست فقط هي التي يمكن أن تسبب الفوضى في ليلة نوم جيدة».

وأضافت: أردنا معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين الأنواع المختلفة من الجبن والأعراض الأخرى التي يمكن أن تجعلك تشعر بعدم الارتياح». يتم قبول الطلبات حتى 10 فبراير، وستستمر الدراسة لمدة ثلاثة أشهر.

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