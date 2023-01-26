الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“وظيفة الأحلام”.. 1000 دولار مقابل تناول هذه الوجبة قبل النوم
“تاكسي بحري” للقضاء على الزحام المروري بالمنطقة الشرقية (فيديو)
المشتريات الحكومية تكرم 18 فائزًا بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى
الطرق الدائرية والنقل العام.. قفزة تنموية في التنقل الحضري بمكة المكرمة (صور)
عاجل.. ارتفاع شهداء جنين إلى 9 وإصابة العشرات والصهاينة يقتحمون الأقصى
نصائح للآباء والأمهات.. كيف يتفادى طفلك مخاطر منصات التواصل الاجتماعي؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“وظيفة الأحلام”.. 1000 دولار مقابل تناول هذه الوجبة قبل النوم

“وظيفة الأحلام”.. 1000 دولار مقابل تناول هذه الوجبة قبل النوم

“وظيفة الأحلام”.. 1000 دولار مقابل تناول هذه الوجبة قبل النوم
٠١:٣٦:٥٤ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أمريكية عن حاجتها لـ 5 أشخاص للحصول على 1000 دولار مقابل تناول وجبات خفيفة من الجبن قبل النوم، وفقا لوكالة «يو بي آي».

وتسعى الشركة لمعالجة الاعتقاد الشائع بأن تناول الجبن أو منتجات الألبان الأخرى قبل النوم يؤدي إلى كوابيس.

وسيُطلب من المقبولين الخمسة المختارين تناول كميات محددة من منتجات الألبان، ومن ثم تتبع نومهم، وتقديم تقييمات مكتوبة لجودة نومهم، ومستوى الطاقة طوال اليوم، وتقارير عن الأحلام والكوابيس بعد تناول منتجات الجبن المختلفة قبل النوم.

تبديد الاعتقاد الشائع

من جهتها، كشفت المتحدثة باسم الشركة دوروثي تشامبرز في الإعلان «نحن ندرك أيضاً أن الكوابيس ليست فقط هي التي يمكن أن تسبب الفوضى في ليلة نوم جيدة».

وأضافت: أردنا معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين الأنواع المختلفة من الجبن والأعراض الأخرى التي يمكن أن تجعلك تشعر بعدم الارتياح». يتم قبول الطلبات حتى 10 فبراير، وستستمر الدراسة لمدة ثلاثة أشهر.

اقرأ أيضا:

شركة أمريكية تطلق ساعة ذكية مخصصة للأطفال

الكلمات الدلالية:
أمريكا الجبن النوم شركة أمريكية وجبات وظيفة

مواد ذات صلة

المزيد
«صحة جازان» تغلق مجمعًا طبيًا و قسمين لفحص العماله الوافدة

«صحة جازان» تغلق مجمعًا طبيًا و قسمين لفحص العماله الوافدة

٠١:٣٦ ص، الجمعة، ٠٨ يناير ٢٠١٦
استجابة لمطالبات إنهاء معاناتها.. «تخصصي جدة» يستقبل الطفلة لجين

استجابة لمطالبات إنهاء معاناتها.. «تخصصي جدة» يستقبل الطفلة لجين

٠٦:٥٧ م، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠١٦
بعد رمضان.. معدلات تشغيل فنادق المنطقة المركزية للحرم تتراجع ٢٠%

بعد رمضان.. معدلات تشغيل فنادق المنطقة المركزية للحرم تتراجع ٢٠%

١٢:٤٨ م، الأحد، ٠٢ يوليو ٢٠١٧
سفارة المملكة في جورجيا: نقل طفل بطائرة إخلاء طبي لاستكمال علاجه

سفارة المملكة في جورجيا: نقل طفل بطائرة إخلاء طبي لاستكمال علاجه

٠٤:٣٩ م، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *