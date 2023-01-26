المشتريات الحكومية تكرم 18 فائزًا بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى

تواصل – واس:

كرّمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 18 فائزًا في المسارات الثلاثة لجائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى التي خصصت للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والأفراد.

وأوضحت أن التكريم جاء برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء.

استثمار مواطن القوة وتسخير كافة القدرات

وأضافت الهيئة، أن رؤية المملكة 2030 تستند على استثمار مواطن القوة وتسخير كافة القدرات لتوفير بيئة داعمة لإطلاق إمكانات الأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على تمكين كل جهة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين، حيث أولت قيادتنا الرشيدة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قدرات المحتوى المحلي وتحفيز الممارسات الناجحة وتطبيق متطلباته، من خلال العديد من الممكنات.

تأثير اقتصادي يبلغ أكثر من 20 مليار ريال

وأكدت أن الحراك الذي تشهده المملكة على مستوى تنمية المحتوى المحلي أسهم في تشكيل 313 فريقاً للعمل على تحقيق أجندة المحتوى المحلي في كافة القطاعات الحكومية، ووصول القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين إلى نحو 420 مليار ريال حتى نهاية عام 2022م، فيما سيستفيد قرابة 4000 مصنع من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بتأثير اقتصادي يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.

تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات

وأشارت الهيئة إلى أنها عملت منذ إنشائها على العديد من السياسات والتشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، موضحًا أن جائزة المحتوى المحلي أطلقت بدافع تحفيزي وتشجيعي لمنظومة الاقتصاد الوطني للإسهام في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية بين الجهات سواءً الحكومية أو الخاصة أو حتى الأفراد.

عدد المسجلين تجاوز 700 مسجّل

وأكد أن الهيئة حرصت في هذه الجائزة على الالتزام بأعلى معايير الشفافية، من خلال توضيح آليات التقييم مسبقًا للمشاركين، وكذلك شمولية الفئات المستهدفة، مبينًا أن عدد المسجلين تجاوز 700 مسجّل، فيما انطبقت الشروط والمعايير على أكثر من 247 متنافسًا، من بينهم 130 متنافسًا في مسار الجهات الحكومية، و69 في مسار منشآت القطاع الخاص، و48 متنافسًا في مسار الأفراد.

الفائزون بجائزة المحتوى المحلي

وتضمن المسار الأول المخصص للجهات الحكومية الأعلى إنفاقاً على 3 جوائز، جاءت على النحو التالي:

1 – فازت المؤسسة العامة لتحلية المياه بالمركز الأول في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي للجهات الحكومية.

2- حلت وزارة البيئة والمياه والزراعة ثانيًا.

3 – وحلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثالثًا.

وفي فئة الجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض ضمن مسار الجهات الحكومية فازت كل من :

1 – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالمركز الأول في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي.

2 – جاءت جامعة القصيم في المركز الثاني.

3 – والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المركز الثالث،

كما تم كرمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عددًا من شركات ومنشآت القطاع الخاص في فئة المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومسار الأفراد.

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