عاجل.. ارتفاع شهداء جنين إلى 9 وإصابة العشرات والصهاينة يقتحمون الأقصى

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في العدوان المستمر على مدينة جنين إلى 9 شهداء بينهم سيدة فلسطينية.

الاحتلال يحاصر مستشفى جنين الحكومي

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن قوات الاحتلال تمنع الأطقم الطبية من الوصول للمناطق المحاصرة لإنقاذ حياة الجرحى، لافتةً أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى جنين الحكومي وتطلق القنابل المسيلة للدموع تجاهه.

الاحتلال يُطلق الرصاص وقنابل الغاز

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

إصابة العشرات بالرصاص والاختناق

وأصيب أكثر من 16 شابًا برصاص الاحتلال، نقلوا إلى مستشفيات جنين الحكومي، وابن سينا، بينهم طفل، وتركزت الإصابات في الصدر، والكتف، والبطن، والقدم، كما هدمت قوات الاحتلال نادي مخيم جنين بالكامل.

وكان عشرات المرضى في مستشفى جنين الحكومي، بينهم أطفال، أصيبوا بالاختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المستشفى، حيث أفادت وزارة الصحة، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي، ما أدى لإصابة عشرات المرضى بالاختناق.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر فلسطينية أن جرافات الاحتلال الحقت دمارًا في البنية التحتية لمدينة جنين خلال العدوان المستمر ومنها نادي جنين.

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك كان من ضمن المقتحمين، الذين أدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

فلسطين تناشد المجتمع الدولي بتحرك عاجل

من جانبها دعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها المجتمع الدولي للتحرك العاجل، لوقف عمليات القتل التي يمارسها الاحتلال بدم بارد في مدينة جنين، وعدت استهداف قوات الاحتلال للأطقم الطبية والمستشفيات ومنع إسعاف الجرحى بالانتهاك الصارخ لجميع القيم الإنسانية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب متوالية القتل والإعدامات بحق أبناء شعبنا، مدفوعة بشعور القدرة على الإفلات من العقاب، مطالبًا الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لشعبنا ووقف متوالية الدم التي يذهب ضحيتها الأطفال والشباب والنساء.

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