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برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية يُعلن موعد التقديم في برامج الابتعاث الخارجي

برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية يُعلن موعد التقديم في برامج الابتعاث الخارجي

برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية يُعلن موعد التقديم في برامج الابتعاث الخارجي
١٢:١٦:٢٥ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية عن موعد التقديم في برامج الابتعاث الخارجي، في مختلف التخصصات الطبية والصحية.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن التقديم في برامج الابتعاث الخارجي، في مختلف التخصصات الطبية والصحية، من خلال:

1 – برامج للطلبة.

2 –  برامج للأطباء.

وأكد أن موعد التقديم في برامج الابتعاث الخارجي، في مختلف التخصصات الطبية والصحية، يكون – بمشيئة الله –  يوم الأحد الموافق 29/1/2023م، عن طريق هذا الرابط، ( اضغط هنا ).

التعليم تطلق مسار التميّز للابتعاث

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق مسار التميّز للابتعاث 2024/2023، أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بنسخته الثالثة؛ بتخصصات جديدة لخدمة التنمية ووظائف المستقبل.

البرنامج يستهدف حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف، حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وتمكينهم من الالتحاق بأفضل “70 جامعة” حول العالم.

كما أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، بدء التقديم على برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف لتخصصات، “الاقتصاد والمالية والرياضيات والأساليب الكمية والقانون والمحاسبة والهندسة الصناعية”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الابتعاث الخارجي التخصصات الطبية والصحية برنامج المدن الطبية وزارة الداخلية

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