3 رافعات جديدة تنضم لأسطول ميناء جدة الإسلامي

تواصل – واس:

استقبل ميناء جدة الإسلامي 3 رافعات إضافية حديثة (STS) يتم التحكم فيها عن بُعد من السفينة إلى الرصيف، بما يُسهم في رفع معدلات المُناولة ويعزز الخدمات اللوجستية.

الأهداف العامة لهيئة الموانئ السعودية

1- تعزيز منظومة الموانئ السعودية

2- زيادة معدل الإنتاجية إلى 40 مليون حاوية قياسية

2- رفع نسبة الاستحواذ على حاويات المسافنة الإقليمية إلى 45% بحلول عام 2030

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

وأضافت أنه بوصول الرافعات الجديدة يبلغ عدد الرافعات العاملة في محطة الحاويات الشمالية بميناء جدة الإسلامي 24 رافعة؛ ضمن عقد التشغيل والإسناد الذي أبرمته “موانئ” وشركة “RSGT” بقيمة استثمارية تتجاوز 6 مليارات ريال في أعمال البنية التحتية وتحسينات المحطات والمعدات، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة إلى 8.8 ملايين حاوية قياسية.

تعزيز الأعمال

وتستهدف شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعزيز أعمالها برفع وتأهيل مهارات الكوادر البشرية عبر استخدام الرافعات الحديثة، مما يدعم منظومة الموانئ السعودية ويرسخ دور المملكة المتنامي في سلسلة الخدمات اللوجستية العالمية.

يذكر أن “موانئ” تسعى لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ رائدة عالمياً كونه يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، والميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى في البحر الأحمر بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن، ويتضمن (62) رصيفًا، و (4) محطات، وتبلغ مساحته الإجمالية 12,5 كيلو مترًا مربعًا.

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