30 بجازن و 5 في طريف.. إليك درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض اليوم الخميس– بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 درجة في جازان، و29 درجة في مكة المكرمة وجدة والقنفذة، و23 درجة في المدينة المنورة و16 درجة في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: طريف والقريات وعرعر 5 درجات مئوية، وأبها وتبوك ورفحاء 7، وسكاكا وحائل 8، والباحة والطائف 9 درجات مئوية.

موجة برد سادسة مع إجازة نهاية الأسبوع

في الوقت نفسه، حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من موجة برد سادسة متوسطة القوة منذ دخول الشتاء لهذا العام على معظم مناطق المملكة خاصة اليوم مع إجازة نهاية الأسبوع، متوقعًا تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة مع ضباب على أجزاء من الرياض والشرقية، مطالبًا الجميع بأن يرتدوا وأبنائهم الملابس الشتوية الثقيلة في خاصة في الأماكن المفتوحة.

سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، مبينًا أنه في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إقرأ أيضًا:

تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً

تحذير عاجل من الحصيني بشأن طقس إجازة نهاية الأسبوع: موجة برد سادسة

أمطار وسيول وقطع للطرق.. الطقس يدفع محافظات الرياض لتعليق الدراسة الحضورية