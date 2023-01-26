واختناق العشرات.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

تواصل – واس:

استشهد فلسطيني اليوم، وأصيب 3 على الأقل برصاص قوات الاحتلال، خلال عملية اقتحام واسعة لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

إطلاق نار كثيف على منازل الفلسطينيين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني، وإصابة 3 وصلوا لمستشفى ابن سينا في جنين، لافتةً منع قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف للمناطق التي اقتحمتها، والتي تشهد إطلاق نار كثيف على منازل الفلسطينيين.

تأخير دوام الطلبة في جنين

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في جنين عن تأخير دوام الطلبة، نظرة لخطورة الوضع، وحفاظاً على أرواح طلبة المدارس.

وأفادت مصادر فلسطينية أن اشتباكات عنيفة تدور بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتلت أسطح عدة منازل في جنين، وباستشهاد فلسطيني في جنين يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 21 شهيداً.

إصابة فلسطينيين بجروح في القدس

كما أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وصفت إحداهما بالخطيرة، خلال اقتحام بلدة سلوان، كما اعتقل فلسطيني بعد الاعتداء عليه.

إصابة عشرات المرضى في مستشفى جنين بالاختناق

وفي مسشتفى جنين الحكومي أصيب عشرات المرضى بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس، بينهم أطفال، خلال اعتداء قوات الاحتلال على المستشفى.

الاحتلال يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع

وحسب وكالة “وفا”، فقد أفادت وزارة الصحة، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي، ما أدى لإصابة عشرات المرضى بالاختناق.

فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام مدينة ومخيم جنين حتى إعداد الخبر، حيث استشهد شاب وأصيب 7 آخرون، وصفت حالتان منهم بالخطيرة.

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