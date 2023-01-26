إعلان الطوارئ.. إنفلونزا الطيور تجتاح اليابان والقضاء على 3 آلاف طائر

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات اليابانية، عن تفشي جديد لأنفلونزا الطيور في مناطق مختلفة خاصة محافظة سايتاما، مؤكدة قتل آلاف الطيور.

قتل نحو 3 آلاف بطة

وأوضحت في بيان، أنه تم تسجيل تفشي جديد لإنفلونزا الطيور في محافظة سايتاما اليابانية، وبدأ قتل نحو 3 آلاف بطة.

اكتشاف حالة مشبوهة في مزرعة دواجن

وأكدت – حسب “سبوتنيك” – أنه تم اكتشاف حالة مشبوهة في مزرعة دواجن في مدينة جيودا، وأن نتيجة الفحص أكدت الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى.

وأضافت أنه تم تطبيق حجر صحي لنقل الطيور داخل دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة، مشيرة غلى أنه مع تفشي المرض الأخير، يقترب عدد الوفيات من أنفلونزا الطيور في اليابان هذا الموسم من 11 مليونًا.

أسباب ارتفاع أسعار البيض

وحسب مراقبين، فإن إنفلونزا الطيور كانت أحد أسباب ارتفاع أسعار البيض في اليابان إلى أعلى مستوى لها منذ 29 عامًا.

ما هو مرض أنفلونزا الطيور ؟

وكان منظمة الصحة العالمية، كشفت في وقت سابق، أن أنفلونزا الطيور هي مرض يصيب الطيور في المقام الأول، وتسببه عدة أنواع من فيروسات الإنفلونزا، وهو مرضٌ شديد العدوى، يصيب الطيور البرية والدواجن، مع حالات من العدوى عند الإنسان.

أهم أعراض العدوى بالنسبة للبشر

وأشارت إلى أن المرض قد يؤدي إلى مضاعفة الالتهاب الرئوي إلى مرض وخيم ووفاة، وأن أهم أعراض عدوى هذا في البشر تشمل:

1 – السعال.

2 – التهاب الحلق.

3 – سيلان الأنف.

4 – أوجاع العضلات.

إقرأ أيضًا:

بعد واقعة انفلونزا الطيور بالعزيزية.. «البيئة»: لا إصابات بشرية حتى الآن