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ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز لـ 206 ريالات
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ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز لـ 206 ريالات

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز لـ 206 ريالات

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز لـ 206 ريالات
٠٩:٥٦:١٥ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، الموافق 26 من يناير، في أسواق المملكة بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 235.15 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 215.55 ريال.

عيار 21 يسجل 205.76 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 205.76 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 205.76 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 137.17 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 117.57 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7313 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1646 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 235,146 ريال.

أسعار الذهب أمس

وفي سياق متصل، بلغ سعر  عيار 24، أمس الأربعاء، نحو 233.07 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.65 ريال، كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.94 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.81 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.96 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.53 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7248 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1632 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 233,070 ريال.

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