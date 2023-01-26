أمطار وسيول وقطع للطرق.. الطقس يدفع محافظات الرياض لتعليق الدراسة الحضورية

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مع استمرار الحالة المطرية الحادية عشرة، أعلنت عدة محافظات في منطقة الرياض تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الخميس، بسبب تقلبات الطقس.

تعليق الدراسة في 7 محافظات بالرياض

وأعلنت وكالة تعليق الدراسة على حسابها في “تويتر”، استمرار الدراسة عن بُعد اليوم الخميس عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، وذلك بسبب التقلبات الجوية، في هذه الأماكن:

1 – الدلم.

2 – الغاط.

3 – الخرج.

4 – الزلفي.

5 – المجمعة.

6 – حوطة سدير.

7 – حوطة بني تميم.

8 – الأرطاوية.

جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة

كما أعلنت جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة الحضورية في حوطة بني تميم والحريق، للطلبة حرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة في منشآت التدريب التقني

فيما أكدت منشآت التدريب التقني أنها قررت تعليق الدراسة في الزلفي والمجمعة وحوطة سدير والخرج وحوطة بني تميم والأرطاوية.

السيول تجري كالأنهار بمحافظات الرياض

واستمرارًا للحالة المطرية، وبعد تساقط أمطار غزيرة جرت السيول كالأنهار وقطعت الطرق في الدلم والمجمعة بالرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة وقطعت الطرق في محافظات الرياض خاصة المجمعة والدلم، وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

موجة برد سادسة مع إجازة نهاية الأسبوع

في الوقت نفسه، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من موجة برد سادسة متوسطة القوة منذ دخول الشتاء لهذا العام على معظم مناطق المملكة خاصة اليوم مع إجازة نهاية الأسبوع، متوقعًا تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة مع ضباب على أجزاء من الرياض والشرقية، مطالبًا الجميع بأن يرتدوا وأبناؤهم الملابس الشتوية الثقيلة في خاصة في الأماكن المفتوحة.

سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، مبينًا أنه في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار رعدية ورياح حتى الـ 8 مساءً

ونبه المركز إلى حالة متوقعة من الأمطار والرياح والأتربة تستمر بمشيئة الله تعالى خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة الـ 8 مساءً.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

وأمس، قررت إدارة تعليم حائل، تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارسها، على أن تستمر الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، مبينة أن الدراسة تستمر عبر منصة مدرستي “عن بعد” في جميع المدارس، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس حرصًا على سلامة الجميع.

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