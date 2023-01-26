لليوم الثاني.. هاشتاق “رياض الجنة” يتصدر الترند ودعوات للوالدين بالرحمة والمغفرة

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واصل هاشتاق “رياض الجنة” تصدره الترند في المملكة لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي تداول فيه مغردون العديد من التغريدات الصباحية التي تترحم على موتاهم وتدعو لهم بالرحمة.

ورثت مغردة والدتها في تغريدة قائلة: “بعد رحيلك فقدت نفسي، علمت جيداً أن لا فراق يكسر حنايا القلب كفقدان أمّي، بعد رحيلك أصبحت كل المواقف لها صلة بِـ لو كانت أمّي موجودة.. اللهم ارحم أمّي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم قوّني بك واجبر كسر قلبي”.

دعوات صادقة للوالدين

فيما ترحم آخر على والده قائلاً: اللهم أبدل حبي له في قلبي صبرًا، وأبدل مرارة شوقي له أجرًا، واجعل قبره طاهراً منزهاً رحباً كما كان قلبه لنا، رحم الله روحاً أتنفس حُبه بأدعيتي كل صباح ومساء ، اللهم ارحم أبي و اعف عنه و اغفرله، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.

وتابع مغرد ثالث قائلاً: رحلوا عنا ولم يرحلوا منا، ربي إنهم ليسوا معنا لكنهم في قلوبنا وفي دعائنا، اللهم ارحم موتانا بقدر اشتياقنا لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم ارحمهم واغفر لهم واجمعنا بهم في جنات النعيم يارب.

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هاشتاق “رياض الجنة” يتصدر الترند.. ومغردون يدعون بالرحمة لموتاهم